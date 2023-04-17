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Siyaset Demirtaş, Muharrem İnce'nin destekçilerini hedef aldı!
Siyaset

Demirtaş, Muharrem İnce'nin destekçilerini hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 17:19:00 -
Demirtaş, Muharrem İnce'nin destekçilerini hedef aldı!

Oyları böleceği gerekçesiyle Yedili Masa tarafından eleştirilen Muharrem İnce'ye eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Muharrem İnce'ye bir tepki de eski HDP'li Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Muharrem İnce'yi destekleyen vatandaşları hedef alarak," İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylığını açıklamasının ardından muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Oyları böleceği gerekçesiyle eleştirilen Muharrem İnce, muhalefetin tüm tepkisine rağmen "Ben demokratik hakkımı kullanıyorum" dedi ve adaylığını sürdürmeye devam etti.

DEMİRTAŞ'TA RAHATSIZ!

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmemesi eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı da rahatsız etti.

"TAVSİYEM DOĞRUDAN ERDOĞAN'A OY VERMELERİ"

Avukatları aracılığıyla BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce destekçilerini hedef alarak Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin şu açıklamalarda bulundu; "Seçmenlerin, sandık başına gittiklerinde akılcı bir tercihle seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyorum. Ama bu şekilde ince hesaplar yaparak seçimi ikinci tura bırakmayı düşünen seçmenler varsa onlara naçizane tavsiyem, doğrudan Erdoğan’a oy vermeleri.

"BİZİM İÇİN BİR SAKINCASI YOK"

Çünkü bugünkü seçim matematiğinde İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında fark yok.Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok"
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