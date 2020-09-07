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Gündem Demirtaş ile kahvaltı yapacakmış... Akşener'e sosyal medyadan tepki yağdı
Gündem

Demirtaş ile kahvaltı yapacakmış... Akşener'e sosyal medyadan tepki yağdı

HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını veren İP Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medyada tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:25:00 - 2020-09-07 19:31:08
Demirtaş ile kahvaltı yapacakmış... Akşener'e sosyal medyadan tepki yağdı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'kahvaltıya geldik' derdim" ifadesini kullanmasının ardından İP Genel Başkanı Meral Akşener'den cevap geldi.

Meral Akşener, yaptığı açıklamada, Güneydoğu’da kan davalısı bile olsa kapının çalındığı zaman gelenin içeri alındığını belirterek, Demirtaş'a olumlu cevap verdi.

Cevabın ardından sosyal medyada bir çok kesimden Akşener'e tepki yağdı.

Terör Örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceklerini söyleyen Demirtaş'a verdiği cevap nedeniyle Akşener sosyal medyada tepki odağı oldu.

İşte Akşener'e gelen o tepkiler:


 

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