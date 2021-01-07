Demirtaş hakkındaki iddianame TİP'in zoruna gitti!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 sanık hakkında hazırlanan Kobane olaylarına ilişkin iddianameye yönelik kendince eleştirilerde bulundu.

Zoruna gitti!

İddianamenin hızlı yazılması sebebi ile bazı yazım hatalarının olduğunu iddia eden Baş, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Demirtaş sevdalısı Taş açıklamasında şunları söyledi:

"Demirtaş’ı cezaevinde tutacağız diye alelacele kopyala yapıştır iddianame yazınca böyle komik duruma düşüyorlar! Yazık bu ülkeye."

İddianame bugün kabul edilmişti

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Kobane olaylarına ilişkin iddianame, bugün mahkeme tarafından kabul edilmişti.