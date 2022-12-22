Demirtaş darbeci Avar üzerinden devleti hedef aldı! "Bu bir cinayet"
HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde cezasını çekerken ölen darbeci Vural Avar'ın ölümü üzerinden devleti hedef aldı: Bu bir cinayettir.
Yeniakit.com.tr
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile darbeci Vural Avar'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
28 Şubat darbecisi Avar'ın ölümü üzerinden devleti hedef alan Demirtaş, "Hasta tutsaklar devlete, hükümete emanettir ve cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir." dedi.
Demirtaş, mesajına şöyle devam etti:
Cezaevlerinde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum.
Tüm hasta tutsaklar için acilen özgürlük çağrımı yineliyorum.