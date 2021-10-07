Demirtaş, 'Dağlıca'nın ateşi' diyememiş, 'Urfa'nın ateşi' diyerek, yine tehditler savurmuştu! Gör Akşener, gör
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Dağlıca saldırısının faillerine kahvaltı sofrası hazırlarken, ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu ile yıkmaya çalıştıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teröristlerin inlerine giriyor. İşte 2012 yılında yaşanan hain Dağlıca saldırısı üzerinden devleti tehdit edenler ile İP'li Akşener'in dostluğu...
Yeniakit.com.tr
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK'lı terörist Özcan Yıldız ölü ele geçirildi. "Doktor Rodi" kod adını kullanan terörist Yıldız, 2012'de 8 askerimizin şehit edildiği Dağlıca saldırısına katılmıştı.
9 yıl önce ne olmuştu?
19 Haziran 2012 yılında Dağlıca Karakolu'na saldıran PKK'lı hainler, 8 askerimizi şehit etmiş, 16 askerimizi de yaralamıştı. PKK terör örgütü, Dağlıca bölgesine farklı tarihlerde 5 kez saldırı düzenledi. 2012'deki üçüncü saldırıdan sonra devreye giren dönemin BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hain saldırılardan devleti sorumlu tutarak, devlete "silah bırakın" çağrısında bulunmuştu.
Yıl:2012 - 'Urfa'nın ateşi hepinizi yakar' tehdidi!
Aradan geçen 9 yıldan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kahvaltı sofrasına davet ettiği Demirtaş, yine 2012 Haziran ayında tutuklu teröristlerin bir cezaevinde çıkan yangında ölmesini, 8 askerin kasten PKK tarafından şehit edilmesinden daha fazla önemsemiş ve "Dağlıca'nın ateşi hepinizi yakar." diyeceğine, "Urfa'nın ateşi hepinizi yakar" demişti.
Onlar kahvaltı hazırlarken Erdoğan inlerine girdi!
İP'li Meral Akşener Dağlıca'nın faillerine kahvaltı hazırlarken, ittifak ortağı CHP ile indirmeye çalıştıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hainlerin inlerine girerek şehitlerimizin intikamını aldı.
Terörist Özcan Yıldız ininde ölü ele geçirildi
Meral Akşener'in ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu da dönemin BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş gibi, cezaevinde yangında ölen teröristler üzerinden iktidarı hedef almıştı.
Hainlerin Dağlıca saldırısından sonra devleti sorumlu tutan PKK yandaşları Türkiye Cumhuriyeti'ne tehditler savuruyorlardı.