Demirtaş cezaevinde fıkra yazdı: "Ne ben ne de HDP'nin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var"
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman haber ajansı dpa ile mülakat yaptı. Mülakatta, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" ifadesini kullandı.
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutukluluğunun beşinci yılının dolması vesilesiyle avukatları aracılığıyla cezaevinden soruları yanıtladı.
DW Türkçe'nin Alman Haber Ajansı dpa'dan aktardığına göre Almanya'da yeni kurulacak hükümetin Türkiye'de insan haklarına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini savunan Demirtaş adeta yeni Alman hükümetine göz kırptı.