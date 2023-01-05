Demirtaş 6'lı masaya postayı koydu! 'Ya uzlaşırız ya da…'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin HDP ile uzlaşma sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Eğer ortak adayda uzlaşma olmazsa iyi olmaz ama herkes bilmeli ki bunun sorumlusu da HDP olmaz." ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Medyascope‘un sorularını yanıtladı. Demirtaş, HDP'nin de gizli ortağı olan 6'lı masaya göndermede bulundu.

"Ortak adayda uzlaşma olmazsa iyi olmaz"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken Demirtaş, "Muhalefet, HDP ile ilkeler çerçevesinde ortaklaşarak bir ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşacak mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu, HDP’den çok diğer muhalefetin tutumuna bağlıdır artık. Partimiz HDP, kendi ilkesel duruşunu defalarca en net, en makul çerçevede ortaya koydu. Eğer ortak adayda uzlaşma olmazsa iyi olmaz ama herkes bilmeli ki bunun sorumlusu da HDP olmaz. Çünkü HDP ortak adayda uzlaşmak için bundan fazlasını yapamaz.

Bana kalırsa şimdi adım atma sırası Altılı Masa’dadır. HDP ile açık, şeffaf müzakere yürütmeleri birçok sorunun aşılmasını sağlayacaktır. Eş genel başkanlarımız, buna hazır olduklarını onlarca defa ilan ettiler ve Altılı Masa’ya çağrı yaptılar. Bu samimi çağrıların Altılı Masa’da karşılık bulup bulmayacağını hep beraber göreceğiz."