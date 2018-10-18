Demirspor'dan enflasyonla mücadeleye destek

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek amacıyla bilet fiyatlarında indirim yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Adana Demirspor'un her zaman devletin ve milletin yanında olduğu belirtildi.

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek amacıyla tüm tribünler için indirimli satış yapılacağı aktarılan açıklamada, kapalı tribün biletlerinin 50 liradan 35 liraya, maraton tribünü biletlerinin 25 liradan 17 liraya ve kale arkası biletlerinin 15 liradan 10 liraya indirildiği kaydedildi.