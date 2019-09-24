Demirören'den flaş başkanlık açıklaması!

Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrasında adı yeniden Beşiktaş başkanlığı için geçen Yıldırım Demirören, "Ben o işleri geride bıraktım, şu anda Beşiktaş başkanlığı benim gündemimde yok" diyerek kararını açıkladı.

Eski Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı için açıklama geldi.

"Ben o işleri geride bıraktım"

Fikret Orman'ın istifası sonrasında gözler adı bir süredir Beşiktaş başkanlığı için anılan Demirören'e çevrilmişti. TRT Spor'a konuyla ilgili açıklama yapan Demirören, "Ben o işleri geride bıraktım, şu anda Beşiktaş başkanlığı benim gündemimde yok" diyerek konuyla ilgili kararını açıkladı.

Demirören daha önce ne demişti?

Yıldırım Demirören "Beşiktaş'ta yeniden başkan olmaya hazırlanıyorsunuz haberleri var doğru mu" sorusuna, "Hayır. Benim ne böyle bir isteğim, ne böyle bir çalışmam, ne de böyle bir planım var. Çok fazla işim gücüm var. Fikret Orman devam etmeli ve görev süresini bitirmeli" cevabını vermişti.