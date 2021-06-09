Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in, Doğan Medya grubunun satın alınmasında Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi verildiği ve bu kredinin geri ödenmediği iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında isim vermeden konuya değinirken, adaletsiz uygulamalar olduğu vurgusu yapmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de Meclis sıralarından tepki gösterdiği iddiaya AK Parti kanadından ilk yanıt ise Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Demirören Ziraat Bankası’na 750 milyon dolar borcunu ödedi mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Meclis'te gerginlik yaşanan dakikalarda Özel'in sözlerine yanıt olarak, "Kamu bankalarının tüm kredileri teminat alınarak yapılmıştır. Her günün faizi ödenecektir" ifadesini kullandı. Bülent Turan, muhalefetin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının Meclis'te araştırılması talebine ilişkin olarak, "Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, yanlış yapan varsa ayıklamak bizim görevimiz. Kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır" dedi.