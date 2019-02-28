0553 313 94 23

Demirören sonrası bir istifa daha!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa etmesinin ardından TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da görevinden istifa etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:59
Demirören sonrası bir istifa daha!

Bahis ihalesini alan Yıldırım Demirören, bugün TFF başkanlığındaki görevini bıraktı. Haziran ayının başında yapılacak seçimlere kadar başkanlık görevini Nihat Özdemir ve Hüsnü Güreli sürdürecek.

Bu gelişmelerin ardından TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da görevinden istifa etti.

Servet Yardımcı aday olacak iddiası

2017 yılında yapılan seçimle UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Yardımcı'nın, adı şimdi de federasyon başkanlığı için konuşuluyor. Yardımcı'nın mevcut yönetimle başkanlığa aday olacağı ifade ediliyor.

Rıdvan Dilmen vazgeçmişti

Öte yandan Yıldırım Demirören döneminde Rıdvan Dilmen seçimlerde aday olabileceğini açıklamıştı. Ancak Dilmen, gerek gelen tepkiler gerekse sağlık problemleri nedeniyle bu isteğinden vazgeçti. 

Dilmen, geçtiğimiz günlerde TFF başkanlığı gibi bir görev için sağlık durumunun yeterince iyi olmadığını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:59
  1. Yıldırım Demirören
  2. servet yardımcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu başladı
    1. Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu..
    2. Ambulansa yol vermeyen maganda..
    3. Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası..
    4. Çakal Carlos yazdı! "ABD, Venezuela'ya..
    5. Kayseri’de robotik kodlama sınıfları..
    6. Ermenistan İran üzerinden Türkmenistan..
    7. Tosya’da bekçiler ilk düdüğü çaldı
    8. Oyuncak merdivene başı sıkışan minik..
    9. Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3..
    10. Sarı lacivertliler 3472 puanla lider!..
    11. Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon..
    12. Çocuğu otomobilin altında kalmaktan..
    13. Batman'da masa tenisi heyecanı..
    14. Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı
    15. Mersin’in ocak ayı ihracatında yüzde..
    16. Köpeği yaralayan sürücüye takipsizlik..
    17. Marmarabirlik’te Erdek’te toplandı
    18. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hastaneye..
    19. BM: "İsrail askerleri, gazetecileri,..
    20. Son kamu personel alım 2019 ilanları..
    21. 28 Şubat’ta tankların yürüdüğü..
    22. "Darbeler, devirme ve işgal..
    23. Seçer: "Bu tarz entrikalarla seçim..
    24. Bartın Üniversitesi’nde “Erasmus..
    25. "Hiçbir meslek hiçbir şekilde bir..
    26. TFF'de 7 yıllık dönem bitti
    27. "Model Birleşmiş Milletler Konferansı"
    28. Ceviz tüketenler daha az depresyon..
    29. FNSS'ye Brandon Hall'de 3 ödül
    30. Ambulansa yol vermedi, gözaltına alındı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."