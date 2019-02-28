Demirören sonrası bir istifa daha!

Bahis ihalesini alan Yıldırım Demirören, bugün TFF başkanlığındaki görevini bıraktı. Haziran ayının başında yapılacak seçimlere kadar başkanlık görevini Nihat Özdemir ve Hüsnü Güreli sürdürecek.

Bu gelişmelerin ardından TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da görevinden istifa etti.

Servet Yardımcı aday olacak iddiası

2017 yılında yapılan seçimle UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Yardımcı'nın, adı şimdi de federasyon başkanlığı için konuşuluyor. Yardımcı'nın mevcut yönetimle başkanlığa aday olacağı ifade ediliyor.

Rıdvan Dilmen vazgeçmişti

Öte yandan Yıldırım Demirören döneminde Rıdvan Dilmen seçimlerde aday olabileceğini açıklamıştı. Ancak Dilmen, gerek gelen tepkiler gerekse sağlık problemleri nedeniyle bu isteğinden vazgeçti.

Dilmen, geçtiğimiz günlerde TFF başkanlığı gibi bir görev için sağlık durumunun yeterince iyi olmadığını belirtti.