Demirören Medya Grubu'nda flaş ayrılık! Görevden alındı Müzik dünyasının tecrübeli ismi Şafak Ongan, 2003 yılında kurduğu ve isim babalığını üstlendiği Dream TV Genel Yayın Yönetmenliği ile 3 yıldır sürdürdüğü Radyo D ve CNN Türk Radyo'nun Yayın Yönetmenliği görevlerinden alındı.

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Dream TV ile Radyo D ve CNN Türk Radyo'da üst düzey bir ayrılık yaşandı. Sosyal medya hesabından duyurdu Demirören Medya Grubu'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Müzik dünyasının tecrübeli ismi Şafak Ongan, 2003 yılında kurduğu ve isim babalığını üstlendiği Dream TV Genel Yayın Yönetmenliği ile 3 yıldır sürdürdüğü Radyo D ve CNN Türk Radyo'nun Yayın Yönetmenliği görevlerinden alındı. Ongan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.