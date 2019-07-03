“Demirören Medya Grubu satılıyor” denmişti... Açıklama geldi! Dün ortaya atılan, “Demirören Medya Grubu, Turkuvaz Medya Grubu’na satılıyor” iddiasıyla ilgili, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık’tan açıklama geldi.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, “Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesini kullandı. Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: “Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır.”

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