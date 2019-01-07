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Yıldırım Demirören: Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 22:18
Yıldırım Demirören: Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Haber'de katıldıkları programda açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Demirören, kulüplere artık yeni borç vermek yerine olanları yapılandırmak için çalışma içinde olduklarını belirterek, "Borç yapılandırılması bugün başlıyor. Türk futbolunun ve kulüplerinin kurtulması için senelerdir verdiğimiz uğraş artık sonuç verdi. Şu anda kulüplerimizin sürdürebilirliği kalmadı. Bunun için bu karar alındı. Artık yeni borç verilmiyor. Bankalara olan borçlar yapılandırılıyor. Bütün bilançolarda borçların yapılandırılmasını konuşuyoruz. Amatör branşlar ve dernekler de buna dahil. Bu futbolda milattır" dedi.

'Puan silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak'

Yeni sistemde katı kurallar olacağını aktaran Demirören, "Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız. Puan silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak. Borcu olmayan kulüpler de talimatlara uyacak. İleride onların da borcu olabilir" şeklinde konuştu.

'Bütün kulüpleri biz denetleyeceğiz'

Artık TFF'nin bütün kulüpleri denetleyeceğini belirten Demirören, "4 büyük kulübümüz UEFA tarafından denetleniyor. Diğer takımlar bizim tarafımızdan denetleniyor. Artık bütün kulüpleri biz denetleyeceğiz. Benden lisans alamayan zaten Avrupa'ya gidemeyecek. Ulusal Fair Play uygulanacak. UEFA da bunu bizden istiyor zaten" dedi.

Hüseyin Aydın: "Bankaların borçları alamama gibi bir durumu yok

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise, "Bankaların kulüplerden alacaklarının tamamı teminat altında. Temlik diyoruz buna. Bankaların borçları alamama gibi bir durumu yok. Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de yapıyoruz, yapmaya çalışacağız. Kulüplerle yaptığımız toplantıların hepsi olumlu geçti. Hepsi sorunu çözmeye hazır. Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız takımların kabaca ortalama yıllık gelirleri, Avrupa gelirleri hariç 600 milyon TL civarında. Yani dünyanın en değerli 10 liginden birisiyiz. Kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. Diyelim ki bir kulüpte dört banka var. Dört banka sisteme katılacak, teminatlar bölüşülecek ve bunlar vadeye bağlanacak" dedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 22:18
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  2. Yıldırım Demirören
  3. hüseyin aydın
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  5. Kulüpler Birliği

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