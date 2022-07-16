Demirhindi şerbeti tarifi: Demirhindi faydaları nelerdir?

Demirhindi

Demirhindinin ağacı 150 yıl yaşayabilir, tek bir ağacından 200-220 kilogram meyve elde edilebilir. İçeriğinde bol miktarda protein, pektin, şeker bileşenleriyle birlikte A, B1, B2, B3, B5, B6, C vitaminlerini bulundurur. Ayrıca potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir, selenyum, pektin, bakır ve sodyum mineralleri açısından da oldukça zengindir.

Osmanlı zamanında sıklıkla tüketilen demirhindi, baharat olarak yemeklere katılmış ve susuzluğu giderme özelliğiyle özellikle ramazan sofralarından eksik edilmemiştir. Afrika’da fil gibi büyük hayvanların uysallaştırılması için meyveleri kullanılır. İçeriğindeki tiamin maddesi, sinir hücrelerinin depresyon, anksiyete gibi sorunlarla mücadeleyi en az hasarla atlatmasını sağlar.

Demirhindi nasıl yenir; kabuklu bir meyvedir ve olgunlaşmadan önce kabuklarından ayrılarak çiğ bir şekilde tüketilebilir. Özellikle Güney Asya mutfağında tüketimi bu şekildedir. Olgunlaşmış hali ağızda tatlı bir tat bıraktığı için reçel yapımında ve bazı sosların aromalandırılmasında kullanılır. Meyvesinin yanı sıra kabukları da suya koyularak, pektin maddesinin suya salınımı sağlandıktan sonra bu su tüketilebilir.

Demirhindi Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

170 gr demirhindi

2 litre su

2 adet kuru karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı toz şeker

Demirhindi Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Demirhindilerin kabuklarını ayıklayın. Ayıkladığınız demirhindileri tencereye alın. Üzerine 2 litre suyu koyarak kapağını kapatın ve 1 gece bekletin.

Sabah yumuşayıp rengi değişen demirhindilerin üzerine 2 adet kuru karanfil, 1 adet çubuk tarçın ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyerek kaynatın.

Yaklaşık 1,5 saat önce orta sonra kısık ateşte kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyup posası çöken şerbeti süzün ve buzdolabında soğutarak servis yapın.

Demirhindinin Faydaları

Hastalıklara karşı mücadele eden bağışıklık sisteminin desteklenmesini, sindirim sisteminin düzenlemesini sağlar. Ayrıca sakinleşmek amaçlı da kullanılan, psikolojik rahatlamaya olumlu etkileri bulunan bir meyvedir. Bir diğer çok bilinen faydası da diyabet hastalarının kan şekerinin aniden yükselmesi ve düşmesini engellemesidir.

1. Kilo vermeye destek olur

Metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olan demirhindi; yüksek trigliserid ve kan lipidlerinin vücut içerisindeki oranlarının normal seviyeye inmesini sağlar. Böylece demirhindi ile zayıflamak da mümkün olur.

2. Hazmı kolaylaştırır

Bir müshil görevi görevi gören demirhindi, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Besinlerin sindirimini kolaylaştırır ve oluşabilecek herhangi bir mide spazmına karşı vücudun direncini artırır. Ayrıca asit karakterli mide öz suyunun salgılanmasını azaltıcı etkisi sayesinde ülser oluşumunu engellemeye de yardımcı olur.

3. Cilt sağlığına faydalıdır

Yapısında bolca bulunan vitamin ve mineraller sayesinde cilt üzerinde oluşan lekelerin tedavi edilmesini sağlar. Cildin beslenmesi ve sağlığı için ihtiyaç duyulan bir meyvedir. Demirhindinin bu faydasından aromatik yağı cilde sürülerek de yararlanılabilir. Bunların yanı sıra vücuttaki çillerin renginin açılmasında etkilidir.

4. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir

Boğazlarda oluşan ağrılara karşı demirhindinin gargarası yapılarak tedavi süreci hızlandırılabilir. Ateş düşürücü özelliğinin yanı sıra hastalıktan dolayı eklemlerde oluşan ağrıların giderilmesine de yardımcı olur. Grip ve nezle gibi üst yolunum yolu hastalıklarının öksürük, balgam gibi semptomlarına karşı etkilidir.

5. Antioksidan özelliği bulunur

Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı bileşenlerin oksitlenerek kanser hücresine dönüşmesini engeller. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruyucu bir görev üstlenir.

6. Karaciğere iyi gelir

Demirhindi karaciğerdeki yağların parçalanmasını sağlayarak hem buradaki yağlanmayı önler hem de vücuda daha fazla enerji gönderilmesine yardımcı olur. Aşırı alkol tüketimi, bilinçsiz beslenme, aşırı sigara tüketimi gibi durumlardan olumsuz etkilenen karaciğerin işlevlerinin yavaşlamasını engelleyip, yeni hücre oluşumunu destekler. Ayrıca safra kesesinin metabolizmasının da düzene girmesine yardımcı olur.

7. Göz kuruluğunu giderir

Demirhindinin suyu göz kuruluğuna iyi gelir. Göz çevresinde uykusuzluk, yorgunluk gibi nedenlerden oluşan şişliklerin dindirilmesine yardımcı olur. Çeşitli göz hastalıklarında gözlerin daha iyi görmesine yardımcı olur.

8. Antiseptik özelliği bulunur

Vücuttaki yaraların yayılmasını engeller ve bu yaralara neden olan bakterilerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca herhangi bir nedenle vücutta meydana gelen alerjik reaksiyon sonucu oluşan iltihaplanmaların belirtilerinin azalmasında da etkilidir.

9. Saçlara iyi gelir

Saçların beslenmesine de yardımcı olan demirhindi meyvesinin suyu ile saçlara bakım yapılabilir. Kurumuş saç derisinin nemlenmesini sağlarken, kafa derisinde gözlenen kepek oluşumunun önüne geçer. Saçların kırılmadan daha sağlıklı uzaması için bir miktar demirhindi suyu şampuana ilave edilebilir.

Demirhindinin Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar: 100 mg

Kalori (kcal): 239

Yağ (g): 0.06

Karbonhidrat (mg): 63000

Protein (g): 2.8

Demirhindi Nasıl Kullanılır?

Demirhindi çayı için;

Yaklaşık 25 adet demirhindi yaprağı 1 litre suyun içerisinde 15-20 dakika arasında kaynatılır.

Ateşin üzerinden alınıp içilebilecek sıcaklığa gelene kadar demlenmesi beklenir.

Demlendikten sonra tercihe göre bal ya da esmer şeker ile karıştırılarak, günde en fazla 2 fincan olmak üzerinde içilebilir.

Demirhindi macunu için;

Rondodan geçirilen çekirdeğine 300 grama 1/2 su bardağı su denk gelecek şekilde su ilave edilir.

Bu işlem sonrasında macun kıvamına gelen karışıma 1 tatlı kaşığı bal ya da şeker ilave edilip karıştırılır.

Yetişkin bir insan günde 30-40 gram, küçük bir çocuk ise 2-4 gramı geçmemek şartıyla tüketebilir.

Demirhindi püresi için;

Demirhindi meyvesi ezilerek püre haline getirilir.

İsteğe göre de ravent, kekik, nane, akdiken veya gökçek iksiri ile tatlandırılıp 1 çay kaşığı sinameki ile karıştırılır.

Hazırlanan püre aşırıya kaçmadan ara öğünlerde tüketilebilir.

Yoğurtlara, salatalara ve çorbalara toz hali direkt katılabilir. Ayrıca demirhindinin suyu bir pamuk yardımıyla cilde sürülebilir.

Demirhindinin Zararları

Bu meyvenin müshil etkisi, aşırı tüketimi halinde ishale yol açabilir.

Çok fazla kullanımı kandaki yararlı yağların ve şeker oranının düşmesine neden olur. Bu durum ani bayılmalara, tansiyon düşüklüğüne neden olabilir.

Göz kuruluğunun giderilmesi için demirhindi suyunun kullanımının çok fazla olması gözlerde erken yorulmaya neden olabilir.

Kan sulandırıcı etkisinden dolayı ameliyat olacak kişilerin demirhindi tüketimini ameliyattan 1 ya da 2 hafta önce bırakması tavsiye edilir.

Günlük önerilen tüketim miktarının aşılması iç organlarda tahribata dahi neden olarak ölümle sonuçlanacak sorunları doğurabilir.