Demirel'den ilk açıklama geldi!

Yıllardır Fenerbahçe'nin saha içi ve dışında en etkili isimlerinden biri olan kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İlk kez konu hakkında konuştu...



"YÖNETİMİN BİLDİĞİ VARDIR"



Tecrübeli kaleci, kadro dışı kalması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim."



FENERBAHÇE MACERASI BİTTİ



Ali Koç yönetiminin Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i transfer etmesi ve ardından sürekli ilk 11'de onun oynaması, Volkan'ın artık takımda düşünülmediği yorumlarına yol açmıştı. Yönetim kanadından daha önce yapılan açıklamalarda da Volkan'ın Fenerbahçe'deki son senesi olduğu dile getirilmişti.



2002-03 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de olan Volkan Demirel, futbolu bırakmak istediğini sıkça söylerken, yönetim cephesinden aksi yönde açılamalar geliyordu. Ve cuma akşamı iki taraf ile ipler tamamen koptu. Volkan Demirel'in Fenerbahçe macerası böyle bitti. (Hürriyet)