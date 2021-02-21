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Siyaset Demirel şapkasının ilginç akıbeti ortaya çıktı
Siyaset

Demirel şapkasının ilginç akıbeti ortaya çıktı

Antalya Muratpaşa İYİ Parti Meclis Üyesi Kamil Korkmaz, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in şapkasını haczettiğini, değerini ödeyene satabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 13:00:00 -
Demirel şapkasının ilginç akıbeti ortaya çıktı

Antalya Muratpaşa İYİ Parti Meclis Üyesi Kamil Korkmaz, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzalı fötr şapkanın kendisinde olduğunu ve değerini verene satabileceğini söyledi.

Şapkanın kendisine geçme hikayesini de anlatan Korkmaz, 2013 yılında alacak için iflas eden havayolu şirketi sahibinin deposuna hacze gittiğini bir kutuda, üzerinde “Süleyman Demirel şapka” yazısını fark ettiğini söyledi. Kutunun içine baktığında “En iyi dileklerimle sevgi ve saygıyla. S. Demirel” el yazısını gördüğünü ifade eden Korkmaz, şapkayı da haczettiğini söyledi.

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