Demirel, o isimden ağlayarak yardım istemiş

Münübe Yılmaz

Bosna Hersek’teki savaş döneminde Hırvatistan’ın Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Mate Granic, bugünkü Türkiye’nin bölgede ve dünyada çok etkili olduğunu söyledi. Srebrenitsa soykırımından sonra 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yaşlı gözlerle Hırvatistan'ın Yugoslavya'dan ayrılışından sonraki ilk Devlet Başkanı Franyo Tucman’dan yardım talebinde bulunduğunu hatırlatan Granic, “O zamanki Türkiye ile şimdiki Türkiye aynı değil” dedi.

Demirel, yaşlı gözlerle yardım talep etti

Hırvat ve Boşnaklar arasındaki çatışmaların sona erdirilmesinde önemli rol üstlendiğini söylediği eski Cumhurbaşkanı Demirel’in 1995’in temmuz ayında yaşlı gözlerle hem Cumhurbaşkanı Tucman’dan hem de kendisinden Boşnaklar için yardım talep ettiğini kaydeden Granic, “Süleyman Bey, Srebrenitsa katliamından sonra Boşnakların halk olarak varlığını sürdürebilmesini arzuladı” şeklinde konuştu.

Türkiye şu an çok etkili bir ülke

O günlerden bu yana çok şeyin değiştiğini, Türkiye’nin şu an oldukça etkili bir ülke olduğunu ifade eden Granic, bu yüzden Bosna Hersek’teki sorunun çözümünde Ankara’nın kilit rol oynayacağının altını çizdi.