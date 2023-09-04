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Spor Demirel bir puandan mutlu olmadı
Spor

Demirel bir puandan mutlu olmadı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 03:44:00 -
Demirel bir puandan mutlu olmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, skordan memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında rakip takımın iyi oynadığını söyledi.

İlk yarıda oyunun içerisine giremediklerini dile getiren Demirel, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyunu dengelediklerini ifade etti.

Bu sırada 3 gol bulduklarını ancak oyuncu değişikliğinde geciktiklerini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Bunun için de bir gol yemiş olduk. Daha sonrasında tabii ki skoru koruma amaçlı biraz daha yaslanıp Adana Demirspor'un yine bir şutuyla maç 3-3 bitti. Seyredenler için keyifli bir maç, benim için bir puan hiçbir zaman mutlu edici bir sonuç değil. Mutlu da olabiliriz, sevinebiliriz de. Genç bir takımız. Biraz acemiliğimiz var. Bunu oynaya oynaya öğreneceğiz. Dediğim gibi ben kendi adıma skordan memnun değilim. Değişikliği biraz daha erken yapsaydım belki maçı kazanabilirdik."

Kaynak: AA
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