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Demir’den iki sanayi sitesi vaadi

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, batı ve doğu bölgelerine birinci sınıf sanayi siteleri kurulacağını, Gülsan Sanayi Sitesi esnafının da hak sahibi olacağını söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:13
Demir’den iki sanayi sitesi vaadi

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, batı ve doğu bölgelerine birinci sınıf sanayi siteleri kurulacağını, Gülsan Sanayi Sitesi esnafının da hak sahibi olacağını söyledi.


Başkan Adayı Mustafa Demir, Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, Cumhur İttifakı Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Eyüp Aydın ve çok sayıda sanayi esnafının yer aldığı buluşmada Mustafa Demir, Gülsan’daki sorunu kimseyi mağdur etmeden çözeceklerini açıkladı. Demir ayrıca Samsun’da 2 ayrı sanayi bölgesinin kurulacağını vadetti.



Gülsan esnafına garanti


Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi ile ilgili dönüşümün 15 yıldır konuşulan ve tartışılan bir konu olduğunu hatırlatarak, “Samsun’da 2 ayrı sanayi sitesi kurulacak. Bunlardan birisi batı, diğeri ise doğu sanayi siteleri olacak. Gülsan’ın taşınması ile ilgili belirlenen yeri ise Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız. Esnafımız yeni yapılan bu yerde işbaşı yapmadan Gülsan Sanayi Sitesinde herhangi bir çalışma başlatmayacağız” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’da düzenlenen aday tanıtım toplantısında kendisine Gülsan Sanayi Sitesini sorduğunu açıklayan Demir, "Cumhurbaşkanımıza Gülsan Sanayi Sitesi için yer tespiti yapacağımızı, bunun için krediye ihtiyacımızın olacağını söyledim. Ayrıca kooperatif ile birlikte hareket ederek sorunu en kısa sürede çözeceğimizi ilettim" diye konuştu.



Doğuya ve batıya birer sanayi


Gülsan Sanayi Sitesinin taşınma sürecinde hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini söyleyen Mustafa Demir, "Seçimlerden sonra Samsun’a 2 tane sanayi sitesi yapacağız. Batı Sanayi Sitesi Ankara yolunda Adalar ile Kavak ilçesi arasında olacak. Doğu Sanayi Sitesi de Gelemen’den sonra havaalanı kavşağının ilerisinde bir sahada olacak" şeklinde konuştu.



Her esnaf ’hak sahibi’ olacak’


Her iki yatırım da tamamlandığında Türkiye’nin en modern sanayi siteleri olacağını söyleyen Demir, "Samsun’a 1. sınıf sanayi siteleri kuracağız. Bunları yaptıktan sonra bu projeye siz Gülsan esnafımızı dahil edeceğiz. Mülkiyet sahiplerini hak sahibi yapacağız, bunu yaparken kooperatifle birlikte hareket edeceğiz. Kiracıları da hak sahibi yapacağız. Bu sanayi bölgeleri bittikten sonra sizleri oraya taşıyacağız. Hiçbir bir esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Siz orada esnaflığa başladıktan sonra Gülsan’da işlemlere başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:13
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