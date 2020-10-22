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Aktüel Demirci'nin otantik evleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor
Aktüel

Demirci'nin otantik evleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

Kargınışıklar Mahallesi sakinlerinden Osman Altun: - "Mahallemiz için 'antik şehri andırıyor' diyen de 'Nepal ve Pakistan'daki evleri andırıyor' diyen de var. Buranın koruma altına alınarak restore edilmesini istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:26:29 -
Demirci'nin otantik evleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesi'nde ahşap ve kerpiçten yapılan evler, ilginç mimarisiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 1200 nüfuslu mahallede, özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Mahallede kayalık arazideki bitişik ahşap evleri fotoğraflamak isteyenlerin ilgisi yörede yaşayanları memnun ediyor.

Mahalle sakinlerinden Osman Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin ilgisini çeken evlerin yaklaşık 300 yıllık olduğunu belirterek, "Burada kendi halinde ailelerin yaşadığı evler. Yıllar önce bu evler o zamanın imkanları ile yapılmış. Bu görüntü dışarıdan gelenlerin çok ilgisini çekiyor." dedi.

Bölgede halıcılık ve çiftçilik yapıldığını aktaran Altun, "Mahallemizin görünümü bence Demirci'nin köyleri arasında en iyisi. Köyümüz için 'antik şehri andırıyor' diyen de 'Nepal ve Pakistan'daki evleri andırıyor' diyen de var. Burada yaşayan insanlar hayatlarından memnun. Buranın koruma altına alınarak restore edilmesini ve daha güzel bir görünüme kavuşturulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Yıldız ise ziyaretçilerin çektiği fotoğrafları internette paylaşmasıyla mahalleye ilginin arttığını dile getirerek, "İnternetten görenler merak edip buraya geliyor. Burası en az 200-300 senelik. O dönemlerde kerpiçten ve tahtalardan bu evler yapılmış, günümüze kadar gelmiş." diye konuştu.

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