Demirci'de 120 yıllık miras canlanıyor: Tarihi okul artık halı müzesi olacak!

El dokuma halıcılık ve cami halıcılığında önemli bir merkez olan Demirci ilçesi Ayasofya, Selimiye, Sultan Ahmet Camileri, Sivas Divriği Ulu Cami ve Japonya Tokyo Camii gibi mabetlerin halılarını dokuyarak döşedi. Demirci el dokuma halıları ise Amerika, Almanya ve Uzak Doğu pazarına gönderiliyor.

Demirci'nin 120 yıllık okul binası yeniden hayat buluyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1905 yılında Osmanlı döneminde inşa edilen, 1970'teki depremde üst katının zarar görüp yıkılmasıyla 2005 yılına kadar tek katlı okul olarak hizmet veren tarihi bina halı müzesi ve halı dokuma atölyeleri ile yeniden hayata kazandırılıyor.

Demirci Belediyesi'nce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan, Demirci Kaymakamlığı ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortak olduğu "Demirci Halısı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi" projesi destek almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan ve Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında, Osmanlı Devleti döneminde 1905 yılında okul olarak inşa edilen ve geçmişte Abdurrahman Şerefbey İlkokulu olarak kullanılan tarihi bina, bakım ve onarım çalışmalarının ardından "Demirci Halı Merkezi" olarak ilçeye kazandırılacak.

Toplam 4 milyon 607 bin TL bütçeye sahip projede Demirci Belediyesi de eş finansman sağlayacak. Proje doğrultusunda merkez bünyesinde geleneksel el halı tezgâhları kurulacak.

348 metrekare kapalı alana sahip tarihi binada; karşılama ve el sanatları satış merkezi odası, kültürel sergi odası, showroom odası ve halı dokuma deneyimleme atölyesi yer alacak. Merkez, dokuma atölyesi, deneyimleme alanı ve showroom bölümleriyle hem üretim hem de tanıtım işlevi görecek.

Proje ile Demirci'nin köklü halıcılık geleneğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, merkezde özellikle kadınlara yönelik halı dokuma ve yöresel halı deseni çizimi eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından kadınların el halısı dokuyarak ekonomik kazanç elde etmeleri, üretime ve istihdama aktif katkı sağlamaları amaçlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca Demirci Halısı'nın tarihçesini ve kültürel değerini anlatan profesyonel bir tanıtım filmi hazırlanacak. Merkez bünyesinde kurulacak Yöresel El Sanatları Satış Merkezi ile kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergileyip satabilecekleri satış stantları oluşturulacak.

Demirci Halı Merkezi'nin tamamlanmasıyla ilçenin kültürel mirasının tanıtımına ve yerel kalkınmaya önemli katkı sunması bekleniyor.

"Demirci Halısını her yönüyle tanıtarak istihdam oluşturmayı hedefliyoruz"

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "Eski Abdurrahman Şeref Bey İlkokulu tarihi bir yapımız. Yaklaşık 120 yıllık bir geçmişi var. Osmanlı Devleti eseri. Yapmış olduğumuz proje ile proje paydaşlarımız Manisa Valiliği YİKOP, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Belediyemiz ile beraber önümüzdeki günlerde geçmişten geleceğe Demirci Halıcılığı ile müze haline dönüştürüyoruz. Bu müzede dokuma atölyesi, eski tarihi halılarımız sergilenecek. Demirci cami ve otel halıcığında önemli bir merkez. Bu proje SOGEP destekli bir proje. Yaklaşık 5 milyon değerinde bir yatırım olacak. Çok özel mabetlerin halılarını dokuyan bir ilçe olmamıza rağmen sergileyecek bir yerimiz yoktu. Ayasofya, Selimiye camileri gibi tarihi mabetlerin halıları ilçemizde dokundu. Amacımız şehrimize gelen misafirlerimize bu müzede Demirci Halısını her yönüyle tanıtacak ve istihdam oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Fotoğrafçı Ali Özkahraman ise, "1969-1974 yılları arasında Abdurrahman Şeref Bey İlkokulunda okudum. 1969 ve 1970 depremlerinde binanın 2. katı zarar gördü. Burası atıl vaziyette dururken üzülüyorduk. Burada fotoğraflar çekiyordum doğal plato olarak kullanıyordum. Şimdi el sanatları ve halıcılık müzesi olması için adım atıldı. İnsanlarımız burada ziyaret edecekler ve halıcılık konusunda bilgi edinecekler" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Şeref Bey İlkokulu öğretmenlerinden İhsan Kaygısız ise, "El halıcılığı eskiden her evde halı tezgâhları vardı. Kadınlar kimisi kendi adına okurdu, kimisi tüccarlardan ilme alıp dokurlardır. Kadınların burada el halısı dokuması gurur verici. 1966 ile 1993 yılları arasında 27 yıl öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Bu proje ile el halıcılığı ivme kazanacak. 5 öğretmen görev yaptık. Buranın üst katı ve meydanda havuz vardı. 1969 yılında deprem olsa da 1970 yılında daha kuvvetli oldu. 23 Nisan'da bayram yerindeydik geldik baktık içeriye tozdan girilmiyordu. Böyle bir projenin tarihi okulumuza yapılması bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.