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Aktüel Demirci ormanlarında hazan şöleni
Aktüel

Demirci ormanlarında hazan şöleni

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:20:38 -
Demirci ormanlarında hazan şöleni

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde sonbaharla birlikte sararan ağaçlar güzel manzara oluşturdu.

Demirci Dağı'nın özellikle Hışır, Günocak, Sarıçayır ve Akıncılar bölümündeki ağaçlar sarıya büründü. Bölgede yaygın olarak bulunan meşe ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor.

Sonbahar renkleriyle görsel bir şölene dönüşen doğa, bu mevsim fotoğraf meraklılarına da ev sahipliği yapıyor.

Gülfem Yılmaz, AA muhabirine, Demirci ormanlarının sonbaharın renklerini oldukça güzel yansıttığını belirterek, "Her yıl bu aylarda arkadaşlarımla birlikte fotoğraf çekmeye geliyoruz. Sonbaharın renkleri tüm görselliği ile çok güzel." dedi.

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