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Yerel Demirci dükkanı küle döndü
Yerel

Demirci dükkanı küle döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sancaktepe’de bir demirci dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sancaktepe ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Abitler Parkı yanında bulunan bir demirci dükkanında çıktı. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen alevler, kısa süre içinde tüm iş yerini sardı. İş yerinden yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, muhtemel bir sıçramaya ya da yeniden alevlenmeye karşı uzun süre soğutma çalışması yürüttü.
Maddi hasarla sonuçlanan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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