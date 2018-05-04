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Demircan net konuştu: Onları muhatap almıyorum

Yapımı hızla süren Taksim Camii'nin son durumunu değerlendiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mİsbah Demircan, kronikleşen ve on yıllardır devam eden Taksim'de cami tartışmaları için net konuşarak, "Toplumun yüzde 99'uında böyle bir sorun yok. Ben bir belediye başkanı olarak böyle bir şeyi muhatap almıyorum" dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:14

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mİsbah Demircan, yapımı hızla devam eden Taksim Camii’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kronikleşen ve on yıllardır devam eden Taksim'de cami tartışmalarını değerlendiren Demircan, "Toplumun yüzde 99'uında böyle bir sorun yok. Ben bir belediye başkanı olarak böyle bir şeyi muhatap almıyorum" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:14
  1. Ahmet Mİsbah Demircan
  2. Taksim Camii

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