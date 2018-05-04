Demircan net konuştu: Onları muhatap almıyorum

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mİsbah Demircan, yapımı hızla devam eden Taksim Camii’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kronikleşen ve on yıllardır devam eden Taksim'de cami tartışmalarını değerlendiren Demircan, "Toplumun yüzde 99'uında böyle bir sorun yok. Ben bir belediye başkanı olarak böyle bir şeyi muhatap almıyorum" şeklinde konuştu.