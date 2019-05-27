Demir yoluna giren iş makinesine tren çarptı Sivas'ta Hanlı-Gözmen köyü arasında yapımı devam eden demir yolu inşaatında yük treni, alana giren iş makinesine çarptı.

Yük treni demir yoluna giren iş makinesine çarptı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ta Hanlı-Gözmen köyü arasında yapımı devam eden demiryolu inşaatında meydana geldi. Demiryolu inşaatı için yük taşıyan tren Gözmen köyü kayınlarında demir yolu üzerindeki iş makinesine çarptı. İş makinesi trenin altında kalırken tren raylardan çıktı. Kazada yaralanan olmadı.

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