Demir ve bakır fiyatları yükselişte!

Demir cevheri, Çin'de destek umuduyla artarken bakır, Çin'de piyasaya likidite sürülmesiyle 11 haftalık en düşük seviyeden toparlandı.

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'den daha fazla politika desteği geleceğine dair yenilenen umutlarla desteklenerek kazancını altıncı seansa çıkardı.

Politika yapıcılar, Çin'in uzun süreli emlak krizi, deflasyonist baskı ve perakende satışlar ile sanayi üretimindeki yavaş büyüme ile artan ekonomik sıkıntıların ardından dünkü kabine toplantısında tüketimi artırmaya ve yatırımı teşvik etmeye yönelik politikalar uygulamaya devam edeceğini belirttiler.

Dalian Emtia Borsası'nda Ocak vadeli demir cevheri TSİ 05.15'te %0,41 artışla 739,5 yuan/tondan (101,09 dolar) işlem gördü.

Analistler, zayıflayan yuan, spot ve vadeli fiyatlar arasındaki büyük farkın ve süren sıcak metal üretiminin yüksek seviyesinin demir cevheri fiyatlarına destek sağladığını kaydetti.

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Singapur Borsası'nda Eylül ayı kontratı %0,11 düşüşle 100,7 dolar/tona geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,22, sıcak haddelenmiş rulo %1,04, filmaşin %0,4 ve paslanmaz çelik %0,13 düştü.

Bakır 11 haftalık en düşük seviyeden toparlandı

Londra'da bakır fiyatları, Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için piyasaya daha fazla para sürmesinin ardından bugün seansın erken saatlerinde 11 haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.03'te %0,1 artışla 8.171,50 dolar/tona yükseldi. Kontrat, seansın erken saatlerinde 8.120 dolar/tonu görerek 1 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine çıktı.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül ayı bakır kontratı %0,1 düşüşle 67.810 yuan/tona (9.269,74 dolar) geriledi.

Doların güçlenmesi kazancı sınırladı.

LME'de alüminyum, kalay ve çinko %0,3 düştü, nikel %0,3, kurşun %0,1 arttı.