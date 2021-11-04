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Gündem Demir Kubbe’si Hamas tarafından sürekli delinen İsrail’den ‘radarlı zeplin’ önlemi!
Gündem

Demir Kubbe’si Hamas tarafından sürekli delinen İsrail’den ‘radarlı zeplin’ önlemi!

İsrail, bir keşif balonu gibi görünen ‘Sky Dew’ isimli bir sistemi hava tehditlerine karşı kullanmak üzere Lübnan sınırına yerleştirmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 01:29:00 -
Demir Kubbe’si Hamas tarafından sürekli delinen İsrail’den ‘radarlı zeplin’ önlemi!

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sky Dew" olarak adlandırılan sistemin, İsrail topraklarına gelebilecek uzun menzilli füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını (İHA) tespit etmek için kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan ülkenin savunma sistemini güçlendirmeyi amaçlayan zeplinin tam olarak hangi bölgeye ve ne zaman yerleştirileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail, "Demir Kubbe", "Davut Sapanı" ve "Arrow 3" adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip.

İsrail ordusunun İran'a ait İHA ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gördüğü, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediği dile getiriliyor.



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