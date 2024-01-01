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Gündem Demir Kubbe Tel Aviv'i vurdu!
Gündem

Demir Kubbe Tel Aviv'i vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 23:48:00 -

Kassam Tugayları'nın Tel Aviv'e gönderdiği bir füzeyi püskürtmek için ateşlenen Demir Kubbe kendi halkına ait evleri vurdu.

Katil İsrail, Gazzeli masumlara yönelik saldırılarını 7 Ekim'den beri aralıksız olarak sürdürüyor.

Gece saatlerinde Kassam Tugayları’nın fırlattığı füzeyi engellemek için ateşlenen Demir Kubbe füzesi hedeften şaşarak şehrin içine düştü.

O anlar Tel Aviv'li yahudiler tarafından görüntülendi. Yahudilerin füze Tel Aviv'e düşünce yaşadığı panik kameralara yansıdı.

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