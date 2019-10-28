Demir İpek Yolu 2 yılda dünyayı taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim 2017’de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’ndan taşınan yükün iki yılda 275 bin tonu bulduğunu kaydetti. Bakan Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın hizmete alınmasının yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Turhan, Avrupa ülkelerine, Orta Asya Türk cumhuriyetlerine ve Orta Doğu ülkelerine uluslararası blok yük trenleri işleten TCDD Taşımacılık’ın, BTK üzerinden Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Çin’e yük taşımacılığı gerçekleştirdiğini belirtti. Hat üzerinden Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında karşılıklı olarak haftada üç tren işletildiği bilgisini veren Turhan, “Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu aksını ekonomik, güvenli ve elverişli rota haline getiren hat vasıtasıyla Türkiye’den yurt dışına inşaat malzemesi, demir cevheri, soda külü, gıda maddesi, temizlik ürünleri, tarım ürünleri, yaş sebze ve meyve gönderilirken, söz konusu ülkelerden de tahıl, çelik, çinko, gübre, kimyasal ürünler ve yem taşınıyor” diye konuştu.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Kazakistan KTZ Express AŞ arasında imzalanan konteyner acentelik sözleşmesiyle BTK hattı üzerinden Kazakistan’a ihracat taşımalarının artırılmasının amaçlandığını dile getiren Turhan, “BTK hattında taşınan eşyaların gümrük işlemlerini ‘Ağırlıklı Basitleştirilmiş Usul’le 24 saatten 10 ile 15 dakikaya indirilmesi diğer ülkeler tarafından örnek alınıyor” dedi. Turhan, Türkiye-Gürcistan arasında bojisi değişen vagonlarla blok cevher tren taşımalarının da bu yıl başlatıldığını anımsatarak, 30 adet bojisi değişen vagonlardan oluşan tren setleriyle düzenli blok cevher yük treni seferine başlandığını kaydetti.

Söz konusu hat üzerinden başlatılan demir yolu taşımalarıyla Rusya’dan yeni bir Kuzey-Güney koridoru oluşturulduğunu ifade eden Turhan, “Bu koridordan İskenderun varışlı düzenli çelik rulo saç taşımalarına başlanıldı. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan BTK Demiryolu Güzergahında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile hat üzerinden Rusya ile demir yoluyla kısa vadede 1 milyon ton, orta vadede ise 3 ila 5 milyon ton kömür, tahıl ve metal taşıması hedefleniyor” dedi. Turhan, Çin-Türkiye arasında blok konteyner treni seferlerinin haftada bir çalıştırıldığını belirterek, “Bu kapsamda amaca yönelik en önemli gelişme, elektronik aksam taşıyan ve 42 adet vagondan oluşan ilk Çin-Avrupa treni Demir İpek Yolu üzerinden yola çıktı. Perşembe günü ülkemize giriş yapan trende, iki ilk yaşanacak. Birincisi Çin’den Avrupa ya orta koridor Demir İpek Yolu üzerinden yapılan ilk tren olması, ikincisi Marmaray’dan geçecek uluslararası yük treni olması” dedi