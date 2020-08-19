Demir: Hedefimiz listede daha fazla şirketle yer almak

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN, FNSS Savunma ve BMC’nin elde ettikleri cirolarla dünyanın en prestijli savunma sanayi listesinde ulaştıkları noktaya dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

“Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyüyor. Defence News dergisinin dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine 7 şirketimiz girdi. 4 yıl önce listede 2 şirketimiz yer alırken bugün bu sayının 7’ye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Listede yer alan şirketlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak.”