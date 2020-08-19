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Ekonomi Demir: Hedefimiz listede daha fazla şirketle yer almak
Ekonomi

Demir: Hedefimiz listede daha fazla şirketle yer almak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen “Defense News Top 100”deki Türk şirketi sayısının 7’ye yükseldiğini belirterek, “Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:09:00 -
Demir: Hedefimiz listede daha fazla şirketle yer almak

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN, FNSS Savunma ve BMC’nin elde ettikleri cirolarla dünyanın en prestijli savunma sanayi listesinde ulaştıkları noktaya dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

“Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyüyor. Defence News dergisinin dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine 7 şirketimiz girdi. 4 yıl önce listede 2 şirketimiz yer alırken bugün bu sayının 7’ye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Listede yer alan şirketlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak.”

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