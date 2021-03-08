Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Galatasaray gibi bir takımdan deplasmanda puan aldığımız için memnunuz

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile yaptıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım açısından da iyi bir maç olduğunu aktaran Çalımbay, "İki takım da yenmek için oynadı. İyi bir mücadele oldu. Özellikle 2-1 öne geçtikten sonra çok güzel kontratak fırsatlarımız oldu ama değerlendiremedik. Sonlara doğru da bir deplasman takımı olarak çok iyi bir şekilde mücadele ettik. Buraya çok eksik geldik. Hem mücadeleden hem de Galatasaray gibi bir takımdan deplasmanda puan aldığımız için memnunuz. Kalan maçlarımıza bakacağız." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan kiraladıkları Tyler Boyd'un maç sonu açıklamalarıyla ilgili, "Boyd'un öyle söylemesi doğru değil. Profesyonel bir futbolcu ve şu anda Sivasspor forması giyiyor. Ben de Beşiktaşlıyım. Bunu hiçbir zaman gizlemedim. Bütün futbol hayatım Beşiktaş'ta geçti. Profesyonelliğin bize yüklediği sorumluluğu yerine getiriyoruz. Öyle bir açıklama iyi bir şey değil ama kötü niyetle söylediğine inanmıyorum. Boyd, karakter olarak mükemmel bir insan. Belki duygusal bir yönden söylemiştir. Galatasaray'ın puan kaybettiği dönemde söylemesi doğru değil. O, Beşiktaş'ta oynadı ama Galatasaray ile karşılaştık. Saygı duymak gerek." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Boyd'u Beşiktaş ile yapacakları maçta oynatacağını belirterek, "Beşiktaş maçında Boyd oynayacak. Sakatlık olmazsa ve iyi durumda olursa tabii ki oynayacak. Orada da Boyd'un her şeyini vereceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.