Demir Grup Sivasspor, Malatya'ya gitti
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maç için 21 kişilik kafileyle Malatya'ya gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yapılan idmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak kara yoluyla Malatya'ya doğru yola çıktı.
Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.