Demir gibi kemiklerin sırrı 7 besinde! Demir için, yorgunluk hissi olanlara son: Bir kez bile yetiyor!

Kemik sağlığı çok önemli. Peynir ve yumurta ise sağlığa çok faydalı. Peki kemik dostu besinler neler?

Demir Eksikliği İçin Ne Yemeli?

Demir, kandaki oksijeni vücuda taşımakla görevli olduğundan vücut için vazgeçilmez minerallerden birisi… Vücudumuz tarafından üretilmeyen, ancak besinler yoluyla vücuda alınabilen demir, bağışıklık sistemini güçlendiriyor; eksikliğinde yorgunluk, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar yaratıyor. Demir eksikliği hamile ve emziren annelerde daha sık görülüyor. Günlük olarak erkekler için 8 mg, kadınlar için 18 mg, hamilelik sürecinde gereksinim artacağı için günlük 27 mg, emzirme döneminde ise 18 mg demir alınması gerekiyor. Bu gereksinim bebek ve çocuklarda ise 1-3 yaş arasında 7 mg, 4-6 yaş arasında 10 mg oluyor.

Demir Eksikliği Nedir?

Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar) dokulara oksijen taşır. Demir eksikliği durumunda vücut kırmızı kan hücrelerindeki oksijen taşıyan protein hemoglobini yeterince üretemez. Yani vücudun hemoglobin üretebilmesi için demire ihtiyacı vardır. Hemoglobin üretilemezse dokular ve kaslar çalışabilmek için yeterince oksijen alamaz. Bu da yaygın bir sorun olan demir eksikliği anemisine yol açar. Aneminin nedenleri farklı olsa da en yaygın olanı demir eksikliği anemisidir.

Demir Eksikliği Belirtileri

Demir eksikliğinin belirtileri anemin şiddeti, ne kadar hızlı geliştiği, yaşa ve sağlık durumuna göre değişebilir. Bazı kişilerde hiç belirti vermeyebilir. Ancak en yaygın belirtiler şunlardır:

Sebepsiz yorgunluk

Solgun cilt

Nefes darlığı

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Kalp çarpıntısı

Kuru ve yıpranmış cilt ve saçlar

Dilde ve ağızda şişlik ve ağrı

Huzursuz bacaklar

Tırnaklarda kırılmalar ve şekil değişiklikleri

Depresif hissetme

Ellerin ve ayakların sürekli soğuk olması

Sık enfeksiyon geçirme

Buz, kağıt, toprak, tebeşir gibi maddeleri yeme isteği

Demir eksikliği anemisinden korunmak için beslenmenize özen gösterin. Demir eksikliğine iyi gelen besinler…

Demir gibi kemiklerin sırrı 7 besinde!

SU

Egzersiz öncesinde ılık su takviyesi yapmanız gerekiyor. Egzersiz yaparken vücudunuzun daha dinç olması içinse 15 dakikada bir olmak üzere 1 bardak su tüketmenizde fayda var. Ayrıca aktivite sırasında vücudunuzun kaybettiği sıvıyı sonrasında bol su içerek geri kazanabilirsiniz.

HURMA

Lif oranı yüksek besinler arasında yer alan hurma, egzersiz sırasında enerjinizin düşmesine engel oluyor. Hurmanın midedeki sindirimi yavaş olduğu için uzun süre tokluk hissi veriyor. İçerisindeki potasyum ise egzersiz sonrası oluşan kas kramplarını ortadan kaldırıyor.

PEYNİR

Peynirde bulunan kalsiyum, kemik kütlesi kaybının önüne geçiyor. Özellikle egzersiz yapan kişilerde sık rastlanan kalsiyum eksikliğinin önlenmesine de katkı sağlıyor.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersininde bulunan antioksidan bileşenler, egzersiz sonrası oluşabilecek kas hasarlarının önüne geçiyor. Yaban mersini, C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu için egzersiz sırasında direncinizi artırmaya yardımcı oluyor.

YUMURTA

Günlük hayatta çok sık tüketilen yumurta, kas kazanımı sağlayan amino asitlere sahip bir besin. Yumurta, gücünüzü artırmasının yanı sıra sizi tok tutuyor. Ayrıca kilo vermeye yardımcı oluyor.

KAHVE

Egzersiz öncesinde kahve tüketerek egzersiz sürenizi uzatabilirsiniz. Egzersiz öncesi tüketilen 1 fincan kahve, kas yapımına yardım ederken kas yaralanması riskini de en aza indiriyor.

YER FISTIĞI

Egzersiz öncesinde yer fıstığı tüketmek, kas gücünüzü ve dolayısıyla performansınızı artırıyor. Yer fıstığı, içerisinde bol miktarda magnezyum bulunduran bir besin olduğu için egzersiz sırasında ve sonrasında oluşacak krampları da engelliyor.