  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güven ve istikrar oluştu! Türk firmaları Libya'ya dönüyor

Özgür Özel'den Hakan Fidan skandalı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye havalanan gizemli drone! Yanlışlıkla düşünce skandal ortaya çıktı

İslam Memiş'ten kritik uyarı! Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat... Gram Altında yeni zirve mi bekleniyor?

Dolar tahmini bir türlü tutmayan isim vites büyüttü: Dolar kuru o tarihte 40 lira olacak

Muharrem İnce CHP'yi rezil etti: Listeye koyulursa şaşırmam

ABD’li dergiden bomba itiraf: F-16'ları vermezsek Türkiye bunu yapacak

Ortak Mutabakat Metni’nden PKK’ya müjde çıktı! ‘Kayyum uygulamasına son vereceğiz’

Bu masa Türkiye'yi mi yönetecek? "Mutabakat Metni'' tanıtılırken uyudu

Japon devi Sony'den beklenmedik Türkiye adımı! 'Çalışanlara bilgilendirme yapıldı' iddiası
Kadın - Aile Demir gibi kemiklerin sırrı 7 besinde! Demir için, yorgunluk hissi olanlara son: Bir kez bile yetiyor!
Kadın - Aile

Demir gibi kemiklerin sırrı 7 besinde! Demir için, yorgunluk hissi olanlara son: Bir kez bile yetiyor!

Demir eksikliğinin neden olduğu sorunlarla baş etmenin temel yöntemlerinden biri de beslenmenizde demir içeren gıdaları tüketmekten geçer. Spor öncesi enerjinizi toplamak ve kemik sağlığınızı korumak için bu besinleri mutlaka tüketin. Spor öncesi yer fıstığını tüketmek kas gücünü arttırır. Peki kemik dostu besinler neler?

Yeniakit Publisher
2023-01-30 19:38:00 - 2023-01-30 19:59:47
Demir gibi kemiklerin sırrı 7 besinde! Demir için, yorgunluk hissi olanlara son: Bir kez bile yetiyor!

Kemik sağlığı çok önemli. Peynir ve yumurta ise sağlığa çok faydalı. Peki kemik dostu besinler neler?

Demir Eksikliği İçin Ne Yemeli?

Demir, kandaki oksijeni vücuda taşımakla görevli olduğundan vücut için vazgeçilmez minerallerden birisi… Vücudumuz tarafından üretilmeyen, ancak besinler yoluyla vücuda alınabilen demir, bağışıklık sistemini güçlendiriyor; eksikliğinde yorgunluk, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar yaratıyor. Demir eksikliği hamile ve emziren annelerde daha sık görülüyor. Günlük olarak erkekler için 8 mg, kadınlar için 18 mg, hamilelik sürecinde gereksinim artacağı için günlük 27 mg, emzirme döneminde ise 18 mg demir alınması gerekiyor. Bu gereksinim bebek ve çocuklarda ise 1-3 yaş arasında 7 mg, 4-6 yaş arasında 10 mg oluyor.

Demir Eksikliği Nedir?

Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar) dokulara oksijen taşır. Demir eksikliği durumunda vücut kırmızı kan hücrelerindeki oksijen taşıyan protein hemoglobini yeterince üretemez. Yani vücudun hemoglobin üretebilmesi için demire ihtiyacı vardır. Hemoglobin üretilemezse dokular ve kaslar çalışabilmek için yeterince oksijen alamaz. Bu da yaygın bir sorun olan demir eksikliği anemisine yol açar. Aneminin nedenleri farklı olsa da en yaygın olanı demir eksikliği anemisidir.

Demir Eksikliği Belirtileri

Demir eksikliğinin belirtileri anemin şiddeti, ne kadar hızlı geliştiği, yaşa ve sağlık durumuna göre değişebilir. Bazı kişilerde hiç belirti vermeyebilir. Ancak en yaygın belirtiler şunlardır:

Sebepsiz yorgunluk
Solgun cilt
Nefes darlığı
Baş ağrısı ve baş dönmesi
Kalp çarpıntısı
Kuru ve yıpranmış cilt ve saçlar
Dilde ve ağızda şişlik ve ağrı
Huzursuz bacaklar
Tırnaklarda kırılmalar ve şekil değişiklikleri
Depresif hissetme
Ellerin ve ayakların sürekli soğuk olması
Sık enfeksiyon geçirme
Buz, kağıt, toprak, tebeşir gibi maddeleri yeme isteği
Demir eksikliği anemisinden korunmak için beslenmenize özen gösterin. Demir eksikliğine iyi gelen besinler…

 Demir gibi kemiklerin sırrı 7 besinde!

SU

Egzersiz öncesinde ılık su takviyesi yapmanız gerekiyor. Egzersiz yaparken vücudunuzun daha dinç olması içinse 15 dakikada bir olmak üzere 1 bardak su tüketmenizde fayda var. Ayrıca aktivite sırasında vücudunuzun kaybettiği sıvıyı sonrasında bol su içerek geri kazanabilirsiniz.

HURMA

Lif oranı yüksek besinler arasında yer alan hurma, egzersiz sırasında enerjinizin düşmesine engel oluyor. Hurmanın midedeki sindirimi yavaş olduğu için uzun süre tokluk hissi veriyor. İçerisindeki potasyum ise egzersiz sonrası oluşan kas kramplarını ortadan kaldırıyor.

PEYNİR

Peynirde bulunan kalsiyum, kemik kütlesi kaybının önüne geçiyor. Özellikle egzersiz yapan kişilerde sık rastlanan kalsiyum eksikliğinin önlenmesine de katkı sağlıyor.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersininde bulunan antioksidan bileşenler, egzersiz sonrası oluşabilecek kas hasarlarının önüne geçiyor. Yaban mersini, C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu için egzersiz sırasında direncinizi artırmaya yardımcı oluyor.

YUMURTA

Günlük hayatta çok sık tüketilen yumurta, kas kazanımı sağlayan amino asitlere sahip bir besin. Yumurta, gücünüzü artırmasının yanı sıra sizi tok tutuyor. Ayrıca kilo vermeye yardımcı oluyor.

KAHVE

Egzersiz öncesinde kahve tüketerek egzersiz sürenizi uzatabilirsiniz. Egzersiz öncesi tüketilen 1 fincan kahve, kas yapımına yardım ederken kas yaralanması riskini de en aza indiriyor.

YER FISTIĞI

Egzersiz öncesinde yer fıstığı tüketmek, kas gücünüzü ve dolayısıyla performansınızı artırıyor. Yer fıstığı, içerisinde bol miktarda magnezyum bulunduran bir besin olduğu için egzersiz sırasında ve sonrasında oluşacak krampları da engelliyor.

Sarımsaklı yoğurt! Saraçoğlu'ndan sarımsak için övgü dolu sözler: Sarımsağın akılalmaz faydaları var!
Sarımsaklı yoğurt! Saraçoğlu'ndan sarımsak için övgü dolu sözler: Sarımsağın akılalmaz faydaları var!

Kadın - Aile

Sarımsaklı yoğurt! Saraçoğlu'ndan sarımsak için övgü dolu sözler: Sarımsağın akılalmaz faydaları var!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23