Demir eksikliği olanlar nasıl beslenmeli? Demir eksikliği belirtileri

Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkar. Bu, kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına yol açar ve “kansızlık” ya da “anemi” dediğimiz bir duruma yol açar.

El ve ayakları üşüyenler dikkat! Kanınızdaki bu eksiklik olabilir! Bazı hastalıklar ve yetersiz beslenmenin yol açtığı demir eksikliğine karşı bu belirtilere dikkat! Baş dönmesi, çarpıntı, saç dökülmesi, tırnak kırılmaları gibi vücuttaki bazı şikayetler demir eksikliği hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Demir eksikliği olanlar nasıl beslenmeli? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demir eksikliğinin belirtini anlattı.

Demir eksikliği belirtileri

Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa

Saçlarınız cansız ve mat görünüyor. Kırılıp dökülüyorsa

Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa

Ağzınınız köşelerinde çatlaklar varsa

Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız

Unutkan ve dalgınsanız

Depresyona eğilimliyseniz

Çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa

Cildiniz soluk ve kuruysa

Merdiven ya da yokuş çıkarken bitkin düşüyorsanız. Demir ve Ferritin seviyelerinizi ölçtürmenizde fayda var.

Demir eksikliği olanlar nasıl beslenmeli?

Hayvansal ve bitkisel demir zengini besinleri birlikte tüketin. Bol sebzeli menemen, yumurtalı ıspanak, kıymalı mercimek, etki kuru fasulye veya nohut mükemmel seçimlerdir. Et yerken yanına bol salata eklemek, eti bol sebze ve yeşillikle birlikte tüketmek de doğru yaklaşımlardır. Eğer salatanıza bolca limon sıkarsanız, çorbanıza limon suyu eklerseniz sofranız mükemmel bir “demir eksikliğini önleme alanı” haline dönüşecektir. Demir eksikliği tedavisi görüyorsanız sütü ve yoğurdu yemeklerde değil de öğün aralarında yemenizde fayda var.

Hangi demir besinleri daha faydalı?

Doğru olanı, hayvansal ve bitkisel demiri dengeli olarak ve birlikte kazanabilmektir. En etkili yol, sebze ve bakliyat yemeklerine yönelmek hatta yaş ilerledikçe hayvansal demirden zengin besinlerden uzaklaşıp bitkisel demir kaynaklarına yönelmektir. Bu yaklaşım, hem daha kontrollü demir kazanımı açısından, hem de demir birikimine bağlı hızlı yaşlanma ve aşırı oksidasyon baskısı altında kalmaktan sizi koruyacaktır.

Demir deposu gıdalar