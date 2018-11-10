Demir eksikliği çocuğu hırçınlaştırıyor

Dünyada en sık rastlanan besin eksikliği olan demir eksikliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu. Demir eksikliğinin dünyada kaç çocuğu etkilediğine dair kesin bir veri olmasa da, anemi, demir eksikliğinin dolaylı bir göstergesi olarak kullanıldığında, gelişmekte olan ülkelerde okul öncesi çağdaki çocukların çoğunda ve gelişmiş ülkelerdekilerin de en az yüzde 30-40’ında demir eksikliği görüldüğü tahmin ediliyor.

Çocukta demir kaybına yol açan kansızlık, soluk bir ten, iştahsızlık, uykusuzluk ve huzursuzluğa da sebep oluyor. Onu hırçınlaştırıyor.

Demir eksikliğinin anemi dışında yol açtığı en önemli sorunlardan biri ise çocuğun zeka gelişimi olumsuz yönde etkileyebilmesi.

Demir eksikliğinin zamanında fark edilmezse zeka katsayısındaki düşüklüğün ve zihinsel fonksiyon bozukluğunun kalıcı hale dönüşebileceği unutulmamalı.

Çocuğunuz yerli yersiz ağlıyorsa bir de kan değerlerine baktırın.

Yenidoğanlarda 6. aydan itibaren demir ihtiyacını artıyor.



Anne sütünde demir olsa da ilk aylarda çocuğun hızlı büyümesi sebebiyle ihtiyacın karşılanması zor oluyor ve özellikle altıncı aydan itibaren demir eksikliğine bağlı kansızlık görülüyor.

Çocuklarda kansızlığın diğer sebeplerinin mide bağırsak problemleri ve enfeksiyona bağlı olarak gelişebileceğine dikkatinizi çekeriz..

Yeterli demir alınmasına rağmen birtakım beslenme hatalarının da kayıplara yol açabileceği unutulmamalı.

Mesela çay, süt ürünleri ve tok karnına ilaç kullanmak demir emilimini ya da faydasını azaltabilir.

Doğumdan sonraki ilk iki yılda bağışıklık sisteminin tam gelişmemesi, anaokulu, kreş gibi kalabalık ortamlarda bulunmak, mikropla temas enfeksiyona yol açabiliyor. Enfeksiyon da kansızlığa sebep oluyor.