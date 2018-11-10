THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Demir eksikliği çocuğu hırçınlaştırıyor

Çocuklarda demir eksikliğinin etkilerini sizler için araştırdık...

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:09
Demir eksikliği çocuğu hırçınlaştırıyor

Dünyada en sık rastlanan besin eksikliği olan demir eksikliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu. Demir eksikliğinin dünyada kaç çocuğu etkilediğine dair kesin bir veri olmasa da, anemi, demir eksikliğinin dolaylı bir göstergesi olarak kullanıldığında, gelişmekte olan ülkelerde okul öncesi çağdaki çocukların çoğunda ve gelişmiş ülkelerdekilerin de en az yüzde 30-40’ında demir eksikliği görüldüğü tahmin ediliyor.

Çocukta demir kaybına yol açan kansızlık, soluk bir ten, iştahsızlık, uykusuzluk ve huzursuzluğa da sebep oluyor. Onu hırçınlaştırıyor.

Demir eksikliğinin anemi dışında yol açtığı en önemli sorunlardan biri ise çocuğun zeka gelişimi olumsuz yönde etkileyebilmesi.

Demir eksikliğinin zamanında fark edilmezse zeka katsayısındaki düşüklüğün ve zihinsel fonksiyon bozukluğunun kalıcı hale dönüşebileceği unutulmamalı.

Çocuğunuz yerli yersiz ağlıyorsa bir de kan değerlerine baktırın.

Yenidoğanlarda 6. aydan itibaren demir ihtiyacını artıyor.

Anne sütünde demir olsa da ilk aylarda çocuğun hızlı büyümesi sebebiyle ihtiyacın karşılanması zor oluyor ve özellikle altıncı aydan itibaren demir eksikliğine bağlı kansızlık görülüyor.

Çocuklarda kansızlığın diğer sebeplerinin mide bağırsak problemleri ve enfeksiyona bağlı olarak gelişebileceğine dikkatinizi çekeriz..

Yeterli demir alınmasına rağmen birtakım beslenme hatalarının da kayıplara yol açabileceği unutulmamalı.

Mesela çay, süt ürünleri ve tok karnına ilaç kullanmak demir emilimini ya da faydasını azaltabilir.

Doğumdan sonraki ilk iki yılda bağışıklık sisteminin tam gelişmemesi, anaokulu, kreş gibi kalabalık ortamlarda bulunmak, mikropla temas enfeksiyona yol açabiliyor. Enfeksiyon da kansızlığa sebep oluyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:09
  1. demir eksikliği
  2. çocuk sağlığı
  3. çocuklarda demir eksikliğinin belirtileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da duyan herkes oraya koştu! İnsan seli...
    1. İstanbul'da duyan herkes oraya koştu!..
    2. Jülide Sarıeroğlu'ndan yerel seçim..
    3. Türkiye genelinde dev operasyon! Bin..
    4. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    5. CHP Kadıköy belediye başkan adayı..
    6. Galatasaray, Kayserispor..
    7. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    8. Başkan Erdoğan Paris'e ulaştı
    9. Beyin şekersiz yapamaz
    10. Kendilerine polis süsü veren..
    11. Korkutan deprem! Erzurum beşik gibi..
    12. Zimmetine para geçiren zabıt katibi..
    13. 15 Temmuz şehit aileleri, Diriliş..
    14. DEAŞ'lı 14 terörist öldürüldü!
    15. Cesedi kuyudan çıktı! Tarihi köşkte..
    16. Binlerce aboneye müjde! Elektrikte..
    17. Anne sütünden farkı yok..
    18. Giresun, Kardemir Karabükspor'u farklı..
    19. Yaralı halde bulundu! Bir ilçe..
    20. Takımı Mert Emre için sahaya çıktı!..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti