Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği için demir deposu tarifi

Demir eksikliği nedir?

Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir. Demirin vücutta çok önemli görevleri vardır. Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobin demir içerir ve alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp diğer dokulara ulaştırılmasında önemli görevlere sahiptir.

Kandaki demir oranı düşük olduğu zaman alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir. Demir eksikliği sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük önem taşır.

Demir eksikliği neden olur?

Demir, vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyetle yeterli ve düzenli miktarda alınması gereken bir mineraldir. Demir eksikliği genellikle vücutta artmış demir ihtiyacı, eksik demir alımı ya da vücuttan demir kaybı nedeniyle ortaya çıkar. Demir eksikliğinin en önemli nedeni demir içeren besinlerin yeterli düzeyde tüketilmemesidir. Gebelik, adet dönemi gibi durumlarda ise vücudun demir ihtiyacında artış görülür.

Vücutta demir ihtiyacının artması nedeniyle ortaya çıkan demir eksikliği nedenleri;

Gebelik

Emzirme dönemi

Sık aralıklarla doğum yapmak

Büyüme çağında olmak

Ergenlik dönemi şekilde sıralanabilir.

Yetersiz demir alımı sonucu demir eksikliği nedenleri ise;

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Demir yönünden zengin olan et, karaciğer ve diğer sakatatların tüketilmediği vejeteryan beslenme şeklidir (Bitkisel gıdalarda yeterli miktarda demir bulunmasına rağmen, bulunan form vücutta zayıf şekilde değerlendirilebilir. Hayvansal kas yapısındaki miyoglobin ise çok kolay emilebilir demir içerir.).

Demir eksikliği için demir deposu tarifi

Demir eksikliği için demir deposu tarifi için malzemeler

1-2 portakal

1 çay bardağı pekmez

1 çay tabağı Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı nişastayı açmak için su

Demir eksikliği için demir deposu tarifi nasıl yapılır?

Pekmezi bir cezveye koyalım . Suda erittiğimiz nişastayı da karıştırıp bir taşım kaynatalım . Kahve gibi köpürecektir . Onu buzdolabına soğumaya bırakalım ve portakallarımızı yarım ay şeklinde keselim ve önce soğuk olan pekmeze sonra Hindistan cevizine bulayalım .Demir depomuz hazır.

Demir eksikliği belirtileri

Demir eksikliğini erken aşamada fark etmek zordur. Vücut bir süre boyunca demir eksikliğini kompanse ederek kansızlık belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirebilir. Ancak bu aşamada da bazı erken belirtiler görülür. Bu erken belirtilerden bazıları;

Kırılgan saç ve tırnaklar

Ciltte kuruluk

Ağız köşelerinde çatlaklar

Dilde yanma

Ağız mukozasında hassasiyet

Demir eksikliği ilerleyip kansızlık ortaya çıktıktan sonra bunlara başka belirti ve bulgular da eklenir. Demir eksikliğinin en sık rastlanılan belirtileri;

Halsizlik

Sürekli yorgunluk hali

Konsantrasyon problemleri

İlgisizlik

Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak

Baş dönmesi ve göz kararması

Baş ağrısı

Depresyon

Uyku sorunları

Normalden fazla üşüme hissi

Saç dökülmesi

Cilt renginin soluk bir görünümde olması

Dilde şişme

Kulak çınlaması

El ve ayaklarda karıncalanma ya da uyuşma şeklinde sıralanabilir.

Demir eksikliği nelere yol açar?

Demir eksikliği anemisi, tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit eden, çok önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sağlık sorunlarından bazıları;

-Kalp rahatsızlıkları (hızlı kalp atışı, kalp yetmezliği, kalp büyümesi gibi)

-Hamilelikte sorunlar (Düşük doğum ağırlığı gibi bebeğin normal kilosunda olmaması, erken doğum riski, bebeğin zihinsel gelişiminde problemler)

-Bağışıklık sisteminde zayıflama ve hastalıklara daha kolay yakalanma

-Bebek ve çocuklarda gelişim ve zeka geriliği

-Huzursuz bacak sendromu

Demir eksikliğine ne iyi gelir?

Demir açısından zengin yiyecekleri tüketmek demir eksikliğine ne iyi gelir sorusuna yanıt olacaktır. Kırmızı et, karaciğer ve diğer sakatatlar, nohut, mercimek,börülce, barbunya, bezelye, kuru fasulye gibi bakliyatlar; ıspanak, patates, kuru erik, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal gibi besinler demir yönünden zengindir. Bu besinler aynı zamanda demir eksikliğinin önlenmesi için de bol miktarda tüketilmelidir.

Demir emilimini engelleyen yiyecekler

Bazı yiyecekler ya da icecekler demir emilimini azaltarak emir eksikliğini tetikleyebilir. Bunlardan bazıları;

Kepek, kepekli tahıllar

Yağlı tohumlar (örneğin, soya, yer fıstığı)

Kahve

Siyah çay

Soya ve soya sütünden elde edilen protein (kazein)

Kalsiyum tuzları

Bu yiyecek ve içecekler mümkünse demir içeren gıdalarla birlikte tüketilmemelidir. Özellikle anemi hastaları mümkünse bunlardan uzak durmalıdır.

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