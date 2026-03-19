Hizbullah’ın Stratejik Cephaneliği: 30 Bin Roket Hâlâ Aktif

Hizbullah’ın operasyonel kabiliyetini korumasındaki en büyük etkenin, yıllar içinde titizlikle inşa edilen yer altı tünelleri ve üretim merkezleri olduğu ifade ediliyor. Bu gizli ağ sayesinde:

Sürdürülebilir Lojistik: Lider kadrolara yönelik suikast girişimlerinin, sahadaki savaşçıların lojistik ikmal hattını kesintiye uğratmadığı gözlemleniyor.

Menzil ve Çeşitlilik: 150 Kilometre Derinliğe Tehdit

Hizbullah’ın envanterindeki çeşitlilik, savunma sistemlerini zorlayan temel unsurlardan biri.

Kısa ve Orta Menzilli Roketler: Yoğun ve sürekli atışlarla savunma hatlarını meşgul ediyor.

Uzun Menzilli Stratejik Silahlar: Sınırlı sayıda olsa da 150 kilometre derinliğe kadar ulaşabilen hassas roketler, stratejik hedefleri baskı altında tutuyor.

"Beklenmedik Bir Direniş Kapasitesi"

İsrail medyasında ve güvenlik kaynaklarında yer alan yorumlara göre, 15 ayı aşkın süredir devam eden çatışma sürecine rağmen Hizbullah’ın askeri etkinliğinde ciddi bir kırılma yaşanmadı. Uzmanlar, bu durumun askeri planlamaların yeniden gözden geçirilmesine neden olduğunu ve direnişin uzun süreli bir yıpratma savaşına hazırlandığını belirtiyor.