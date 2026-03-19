Hilal görülmedi, Ramazan 30'a tamamlandı: Bu sene İslam ülkeleri Ramazan Bayramı'nı aynı gün idrak edecek
Hilal görülmedi, Ramazan 30'a tamamlandı: Bu sene İslam ülkeleri Ramazan Bayramı'nı aynı gün idrak edecek

Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hilal görülmedi, Ramazan 30'a tamamlandı: Bu sene İslam ülkeleri Ramazan Bayramı'nı aynı gün idrak edecek

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi'nin açıklamasının ardından İslam ülkelerinin neredeyse tamamı Ramazan Bayramı'nı 20 Mart Cuma günü kutlayacak. Başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa ülkesi "astronomik hesaplamalara" dayanarak bayramın 20 Mart olacağını ilan etmişlerdi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinde hilal görülmediği için Ramazan Bayramı'nın Cuma idrak edileceği açıklandı.

Arap ülkelerindeki dini otoritelerin yayımladığı fetvalar doğrultusunda, Ramazan Bayramı'nın başlangıcını simgeleyen hilalin Çarşamba akşamı görülmemesi sebebiyle, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Filistin, Ürdün, Umman, Mısır, Sudan, Irak, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus, Fas ve Cezayir Ramazan Bayramı'nı Cuma günü kutlayacak.

 

Fetvalarda, bugün son kez oruç tutulacağı yarın bayramın birinci günü olacağı kaydedildi.

BAYRAM AYNI GÜN İDRAK EDİLECEK

Astronomik hesaplamalar, 2026 Ramazan Bayramı için ortak bir tarihe işaret ediyor. Türkiye, İsveç ve bazı Avrupa ülkeleri Ramazan Bayramı tarihini belirlerken astronomik hesaplamaları esas alıyor; bu nedenle söz konusu ülkeler 20 Mart 2026 Cuma gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak duyurdu.

 

İslam ülkelerinde ise fetvalar doğrultusunda, Şevval hilalinin Çarşamba akşamı görülmemesi nedeniyle birçok ülke Cuma gününü bayramın birinci günü olarak açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİ’NİN AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan yetkilileri, Şevval hilalinin Çarşamba akşamı görülmediğini resmen ilan etti. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi'nin resmi kararı şu şekilde: “Şevval ayının hilali Çarşamba akşamı görülmediğinden, Allah Resulü’nün (s.a.s.) hadisine uygun olarak Ramazan ayının otuz (30) gününü (1447 Hicri) tamamlamış olacağız.

 

“HİLALİ GÖRÜNCE BAYRAM EDİNİZ”

Hz. Peygamber (s.a.s.) hadis-i şerifte şöyle buyuruyor:

Hilal göründüğünde oruç tutun. Eğer hilal size görünmezse, Şaban ayının otuz gününü tamamlayın. Şevval ayının hilalini gördüğünüzde orucunuzu bozun. Eğer hilal size görünmezse, Ramazan ayının otuz gününü oruç tutarak geçirin.” (Buhari, Müslim)

İslam ülkelerinde astronomik hesaba değil, hilalin fiilen görülmesiyle ramazanın başlaması ve bayramın yapılması bu hadise dayanıyor.

