Ağaç AŞ’deki çürümeyi Akit manşetine taşımıştı! Hafız olduğunu mahkemede hatırladı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Mega şehir İstanbul’u yağmaya açan çetenin başı Ekrem İmamoğlu dahil 407 sanığın yargılandığı İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının yedinci duruşması dün Silivri’de görüldü. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde yapılan duruşmanın başında izleyici sınırlaması diyalog konusu oldu. İmamoğlu, davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nden konuşma izni istedi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan’dan yanına kadar gelen İmamoğlu’na izin çıktı. İmamoğlu, izleyici sayısına getirilen sınırı eleştirdi. Bunun üzerine Aylan, salonda boş kalan yerlerle ilgili daha çok aile üyesinin içeri alınması yönünde bir düzenleme yapılacağını belirtti.

KIVIRMALAR VE KIVRANMALAR BAŞLADI

Dünkü duruşma, itirafçı sanıkların kıvırmaları ve kıvranmalarına da sahne oldu.

İtirafçılardan Murat Or, iddianamede geçen ifadelerini inkâr ederek ve dilinden dökülen kelimeleri eğip bükerek dansözlerle aşık attı. Ali Sukas’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Or, iddianamede yer alan ifadelerinde maddi hatalar olduğunu dile getirdi. Or, “İfademde de söylediğim gibi Ali Sukas’a para verildiğine doğrudan şahit olmadım. Bunu ilk ifademde belirtmiştim ama ikinci ifademde ‘Bu şahısların diğer firmalara nazaran erken almalarının sebebinin usulsüzce Sukas’a tekrar para verilmiş olmasından kaynaklandığını düşünmekteyim’ demişim. İki kısım birbiriyle çelişiyor. Burada savcı bey bana sorular yöneltiyordu tabii. Ben ‘Düşünülebilir’ demiştim ama bu kelime ifademde ‘Düşünmekteyim’ diye yer almış. Maddi bir hata olmuş” şeklinde konuştu.

İDDİA MAKAMıNI YALANCI ÇIKARMAYA KALKTI

Savcılığı yalancı çıkarmaya girişen Or, “Dosyada sanki ben paketin içerisinde bizzat para görmüşüm gibi bir cümleye yer verilmiş. Ben o poşetin içerisinde para olduğunu görmedim. İfademde bunu doğrulamışım gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmıyor. Savcılığa dalga geçer gibi cevap vermem söz konusu olamaz ancak tekrar ediyorum. İçinde para görmedim, sadece poşeti teslim ettim. Ben herhangi bir örgüt yapılanması olduğunu ne gördüm ne de duydum. Ali Sukas’tan bu yönde hiçbir talimat almadım” beyanında bulundu.

Aylan’ın “İfadenizde açıkça söylüyorsunuz, poşette bulunanları gördüğünüzü beyan etmişsiniz. Şimdi ise burada farklı bir şey anlatıyorsunuz” hatırlatması üzerine Or, gerildi ve “İsterseniz ben hiç konuşmayayım, yerime avukatım beyanda bulunsun. Ben poşeti arabaya koyarken elime sert kartlar geldi. Bunların Ramazan ayı yardım kartları olduğunu sandım. Ümit Polat’ın ifadeleri beni bağlamaz” cevabını verdi. Aylan, “İfadenizde poşetin içinde para olduğunu düşündüğünüzü beyan etmişsiniz” diye yineleyince şekilden şekile giren Or’dan “Gözaltına alındığımda bir gün boyunca ifade verdik. Üzerinden bir sene geçmiş bir olayı o an tüm ayrıntılarıyla hatırlama imkânım olmadı” yanıtı geldi.

Murat Or, firmalardan rüşvet toplamadığını kanıtlamak için takiyye yapmaktan ise çekinmedi. “Eşimle İslâmi hassasiyetimizden dolayı bir lira dahi faize bulaşmadık. Kimseden para talep etmedim ya da para almadım” diyen Or, inandırıcı bulunmadı.

DİN İSTİSMARINDAN BIKIP USANMIYORLAR

12.27’de duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın savunmasına geçildi. Sukas, ilk aşamada kendisini ‘hafız’ olarak niteledi. Her ihale ya da iş için firmalardan komisyon aldığından adı ‘Yüzde 10 Ali’ye çıkan Sukas’ın müşkül hâlde kalınca ‘dindar’ maskesini takması “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Sukas, savunmasını tamamlarken su içerek de Ramazan ayında oruç tutmadığını belli ederken kafalara “Böyle hafız mı olur” sorusu takıldı. Sukas, Mahkeme Başkanı’na “Kusura bakmayın 15 gün oruç tutabildik” diye seslenmesi de riyakârlığını saklamaya yetmedi. Sukas’ın tıpkı Or gibi din istismarına sarılması milyonları güldürdü. Sukas, ikinci olarak inanların yüz akı Yeni Akit’e çattı. Kendisini sanık kürsüsüne taşıyanın gazetemizin belgelere dayalı haberleri olduğunu itiraf etti. Sukas, gazetemizin dışarıda iken tekzip edemediği haberleri mahkemede yalanlamak için didindi. Sukas, “Yeni Akit’ten bahsetmek istiyorum. Birkaç haber yapmışlar. Ne tarihleri ne de yılları 2025’le ilgili. Birileri beni hedefe koymuş. O ara Ekrem İmamoğlu’yla ilgili bir çalışma var mıydı bilmiyorum. Ben 19 Mart’ta alınmayınca meseleyi iyice pişirdiler. 31 Mayıs’ta tutuklandım. Bütün bu haberlerle ve gizli tanıkla ilgili bilgileri avukatlarım dosyaya sunacak” cümleleri Ağaç AŞ’de yapılan vurgunları konu alan manşetlerimizi hatırlara getirdi.