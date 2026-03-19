Akkuyu Nükleer A.Ş. Ramazan geleneğini sürdürüyor
Gülnar ve Silifke ilçelerinde yaşayan ailelere, Ramazan Bayramı öncesinde gıda paketleri teslim edilecek.
Akkuyu Nükleer A.Ş., Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Mersin’de inşa ettiği Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede geleneksel hale gelen Ramazan desteğini sürdürüyor. Bayram öncesinde hazırlanan gıda kolileri, bölge halkına ulaştırılacak.
“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ”
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Uzun vadeli bir anlayışla yürütülen Akkuyu NGS projesi, bilim, sanayi, eğitim ve sosyal yaşam dâhil birçok alanda iş birliklerinin geliştirilmesini öngörüyor.
Bölgenin sürdürülebilir gelişimine ve halkın refahına verdiğimiz büyük önemle dayanışma, yardımlaşma gibi ortak insani değerleri paylaşıyor, bölge halkıyla yakın iş birliği içinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyi sürdürüyoruz. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Proje ekibi olarak bölge halkının mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, herkese iyilik, mutluluk ve bereket diliyoruz.”
Gıda kolilerinin dağıtımı Gülnar ve Silifke ilçe yönetimlerinin koordinasyonunda yürütülecek.
AKKUYU NÜKLEER A.Ş., yerel yönetimlerle aktif iş birliği yürüterek eğitim, sağlık, çevre koruma, kentsel altyapı ve benzeri alanlarda bölgenin kalkınma potansiyelinin güçlenmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.