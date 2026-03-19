SON DAKİKA
Ramazan denetimlerinde taviz yok: 130 milyon TL ceza kesildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca vatandaşın sofrasına göz dikenlere nefes aldırmadı. Bakan İbrahim Yumaklı, 19 Şubat ile 19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış gıda denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

95 bin denetim gerçekleştirildi

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla Türkiye genelinde seferberlik başlatan bakanlık ekipleri, bir aylık süreçte tam 95 bin denetim icra etti. Marketlerden fırınlara, imalathanelerden satış noktalarına kadar her alan mercek altına alındı.

Usulsüzlüğe ağır yaptırım

Denetimler neticesinde mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen işletmelere adeta ceza yağdı. Bakan Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre:

  • Kuralları ihlal eden işletmelere toplam 130 milyon TL idari para cezası uygulandı.
  • Ağır kusurlu bulunan 9 işletme hakkında ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

"Sıfır tolerans" vurgusu

Denetimlerin sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmayacağını hatırlatan Bakan Yumaklı, uygunsuzluklara karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti. Halk sağlığını hiçe sayanlara karşı kararlılık mesajı veren Yumaklı, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Yorumlar

hasel

Denetim sürekli olmalı.Sadece bayramlara özgü olamaz.Keyfi fiyat artışlara asla müsaade edilmemeli.

Hamdi

Ağır kusurlu olan işletmeleri savcılığa şikayette bulunurken aynı şekilde bu işletmelere izin veren veya denetlemeyen idarecileride neden savcılığa şikayet edilmiyor merak konusu
