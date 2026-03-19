Aldıkları eğitime herkes dayanamaz! Seçkin birlikler göreve başladı

Aldıkları eğitime herkes dayanamaz! Seçkin birlikler göreve başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde düzenlenen 52 haftalık Personel Kurtarma Temel Eğitimi’ni tamamlayan kursiyerlerin "kurtarıcı" olarak göreve başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının seçkin birliklerinden 2’nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma (PK) Eğitim Komutanlığınca düzenlenen "23’üncü Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi"nin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 52 hafta süren zorlu eğitim programını tamamlayan kursiyerlerin artık "kurtarıcı" olarak görevlerine başladığı belirtildi.

Paylaşımda, eğitim sürecine ilişkin, "Bir yıl boyunca sınırları zorlayan kursiyerlerimiz, artık birer ‘Kurtarıcı’ olarak görev başındalar" ifadesine yer verildi.

 

Eğitim kapsamında personelin askeri serbest paraşüt, yaz ve kış dağcılık, kara ve su üzeri helikopterli kurtarma teknikleri, komando temel eğitimi, haritacılık ve travers, hayatta kalma, kaçma-kurtulma ve esarete karşı koyma, ilk yardım ile kara ve su sporları gibi alanlarda kapsamlı eğitim aldığı aktarıldı.

Arama kurtarma ihtisaslı personelin, gece gündüz, her türlü hava şartında ve gerektiğinde düşman topraklarından personel kurtarma kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.

