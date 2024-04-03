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Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor: Herkes tüketiyor! İşte tüm detaylar

Yeniakit Publisher
2024-04-03 23:35:00 - 2024-04-03 23:45:55
Demir ambarı bu yiyecek bedendeki cerahati söküp atıyor: Herkes tüketiyor! İşte tüm detaylar

Ülkemizde bilinirliği pek olmasa da tadına bakanın bayılarak yediği bir lezzet olan deniz börülcesi bereketleriyle de harcanması gereken gıdalar arasında yer alıyor. Tuzlu suyun bulunduğu deniz ve göl kıyılarında karşımıza çıkan deniz börülcesi, mermi otu ya da tuz ot olarak da öğrenilir. Son derece lezzetli bir ot cinsi olan deniz börülcesi, kapsadığı vitamin ve mineraller sayesinde bedeniniz için sanki ilaç misyonu görüyor. İşte kanser hastalığına da deva olan fantastik yiyecek deniz börülcesinin verimleri…

Ülkemizde bilinirliği pek olmasa da tadına bakanın bayılarak yediği bir lezzet olan deniz börülcesi bereketleriyle de harcanması gereken gıdalar arasında yer alıyor. Tuzlu suyun bulunduğu deniz ve göl kıyılarında karşımıza çıkan deniz börülcesi, mermi otu ya da tuz ot olarak da öğrenilir. Son derece lezzetli bir ot cinsi olan deniz börülcesi, kapsadığı vitamin ve mineraller sayesinde bedeniniz için sanki ilaç misyonu görüyor. İşte kanser hastalığına da deva olan fantastik yiyecek deniz börülcesinin verimleri…

Kendisi oldukça ufak ve narin olan deniz börülcesi nebatının tesirleri ise son derece büyük. Sanki vitamin definesi olan bu tuzlu nebatın verimleri şöyle;

Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini kapsar.

A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol ölçüde lif kapsar. İçindeki bu mineral ve vitaminler yüzyıllardır öğreniliyordu. Şimdilerde ise flavonoid kapsadığı ortaya kondu. Ehemmiyetli bir antioksidan olan flavonoid, kanserle çabada ehemmiyetli bir kaynak.

Metabolizmanın süratlenmesine destekçi olur. Kumpaslı bir biçimde harcandığında kalıcı zayıflama sağlayabilir.
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Guatr rahatsızlığınız var ise, deniz börülcesinde bulunan iyot size çok iyi gelebilir. Ancak bunun için evvelinde hekiminizden onay almanız gerekmektedir. Troid hormonlarının balanssızlığını düzeltebilir.

İyi bir C vitamini kaynağıdır.

İdrar sökücü tesiri sayesinde bedenden ödem atılmasını sağlar. İtihaplanmanın önüne geçer ve idrara kumpaslı bir biçimde çıkmaya destekçi olur.
Zengin bir betain kaynağıdır. Bu madde, çocukluk çağı metabolik bozukluklardan olan homosistinüri rehabilitasyonunda kullanılır. Ispanakta %0,55 oranında bulunurken, bu oran 1 kilo deniz börülcesinde %5’tir. Ispanak beğenmeyen çocuklara seçenek ve hatta bu mevzuda çok daha bedelli olan deniz börülcesini yedirebilirsiniz.

 

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