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Demir: “940 mahallenin alt yapı problemleri çözülecek”

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, kırsaldaki 940 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon gibi tüm alt yapı problemlerinin çözüleceğini söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:34
Demir: “940 mahallenin alt yapı problemleri çözülecek”

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, kırsaldaki 940 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon gibi tüm alt yapı problemlerinin çözüleceğini söyledi.


Mustafa Demir, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Sönmez, İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ve bazı teşkilat üyeleri ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı, SASKİ Genel Müdürlüğü ve İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile SAMULAŞ ziyaretlerinde bulundu. Daire ve birim başkanları ile çalışanlarla görüşen Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi tüm kurumlarıyla bir bütündür. Tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.



“Tüm alt yapı 5 yılda bitecek”


31 Mart’ta göreve gelir gelmez il genelinde kırsal alt yapı çalışmalarına ayrı bir önem vereceklerini vurgulayan Mustafa Demir, "Kırsalda başlatacağımız tüm bu çalışmaları siz değerli elemanlarımızla, çalışanlarımızla birlikte yapacağız. İhale edilen işleri artık ’emanet usulü’ sistem ile, imkanları daha verimli kullanarak tamamlayacağız. Kırsaldaki 940 mahallemizde içme suyu, kanalizasyon, yol gibi tüm alt yapı hizmetlerini 5 yıl içerisinde bitireceğiz" diye konuştu.



Kırsal için 20 ayrı ekip kurulacak


Kırsalda yapılacak çalışmalar için öncelikli olarak 20 ayrı ekip kuracaklarını açıklayan Demir, "Büyük ilçelerde 2, mesela Vezirköprü’de 3 ekip olacak. Bu arada ilçe belediyelerinin kadrolarını, makinalarını, ekipmanlarını birleştireceğiz. İlçelerde şantiyeler oluşturacağız. Her ekibin ayrı bir birimi olacak, orada yatıp kalkılacak orada görev yapacak, orada işini icra edecek. Dolayısıyla çok yoğun bir makine, araç gerecin bakımına ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle Makine İkmalin varsa eksikliklerini tamamlayıp bu kurumumuzu çok daha güçlü, aktif, üretken hale getireceğiz" şeklinde konuştu.



Büyükşehire ’istihdam’ bürosu


Seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyesinde ’istihdam bürosu’ oluşturacaklarını da duyuran Demir, "Bu büronun yerel yönetim modelini oluşturacağız. Belediyenin maaş alan elemanları aracılığı ile değil, hakkaniyetli ve adaletli uzmanlar işin başında bulunacak. Bu uzmanlar, gönüllü görev olarak görev alacaklar. İŞKUR kayıtlarını da gerekirse oraya çekeceğiz. Bu tür talepleri özel sektör ve sanayi yatırımlarını gerçekleştirenlerle karşılıklı protokol yaparak değerlendireceğiz. Nitelikli meslek eğitimlerine önem verilecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:34
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