Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan 'helal olsun' dedirten davranış
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt son davranışıyla gençlere örnek oldu. Vatandaşlar, Kurt'a 'helal olsun' dedi.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, gençlere örnek olacak bir davranışta bulundu.
Kurt; annesini, Hicret'ten sonra peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i (S.A.V) Medine'deki evinde konuk eden Ebu Eyyub El Ensari'nin Eyüpsultan'da bulunan türbesine getirdi.
Ziyaretin ardından Okan Kurt ve annesi, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.
'Helal olsun'
Okan Kurt'un bu davranışı vatandaşların takdirini topladı. Vatandaşlar; "Helal olsun, gençlerimize örnek olsun. Anne ve babaya saygıda kusur etmesinler. Onlarla bol bol vakit geçirsinler. Anne ve babalarının dualarını almaya gayret etsinler." ifadelerini kullandı.
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"Burnu sürtülsün"
Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde 3 grup insan hakkında 'burunları yerde sürtülsün' buyurdu. İşte o hadisi şerif:
Peygamberimiz (sav) bir gün: "Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün" dedi.
"Kimin burnu sürtülsün ey Allah'ın Resulü?" diye sorulunca şu açıklamada bulundu:
"Ebeveyninden her ikisinin veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde cennete giremeyenin."