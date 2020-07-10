Demet Akalın'dan Erdoğan'a destek açıklaması: Namusuma, kızıma laf etmeyeceksin
Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından başlatılan Sosyal medyama dokunma kampanyasına "O zaman namusuma, kızıma laf etmeyeceksin" diyerek sert çıktı.
Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuştu.
"Namusuma kızıma laf etmeyeceksin"
Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya bazı kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından başlatılan "Sosyal medyama dokunma" kampanyası için "O zaman sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin" diyerek çıkıştı.