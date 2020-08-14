  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Demet Akalın "Dolandırıldım" demişti... Gerçek ortaya çıktı

Dolandırıldığını açıklayan Demet Akalın'ın dolandırılmadığı ortaya çıktı. Eşi Okan Kurt konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:03:00 -
Demet Akalın "Dolandırıldım" demişti... Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dolandırıcılık ile ilgili uyarı paylaşımı yapan şarkıcı Demet Akalın, sabah saatlerinde kendisinin de dolandırıldığı iddia ederek bir açıklama yapmıştı.

Yaptığı açıklamada "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" ifadelerini kullanmış ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyarmıştı.

Gerçek ortaya çıktı

Yapılan incelemede, Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için para çekildiği belirlendi.

Şarkıcı Demet Akalın'ın hesabından 4 Euro çekildiği ortaya çıktı.

Eşinden açıklama geldi

Konuyla ilgili eşi Okan Kurt'tan açıklama geldi. 

Akalın'ın hesabından 4 Euro para çekildiğini ve bunun kızları Hira'nın oyun için kullandığını aktaran Okan Kurt, "Ortada dolandırılma yok" dedi. Kurt, "Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş. Dolandırıldığını düşünmüş" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz" dedik

AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar
Dünya

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar

Doğu Türkistan’da zulüm gören Müslüman Uygur Türkleri ‘köle’ olarak internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda kullanılan ifadeler kan dond..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı