Demet Akalın "Dolandırıldım" demişti... Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dolandırıcılık ile ilgili uyarı paylaşımı yapan şarkıcı Demet Akalın, sabah saatlerinde kendisinin de dolandırıldığı iddia ederek bir açıklama yapmıştı.

Yaptığı açıklamada "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" ifadelerini kullanmış ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyarmıştı.

Gerçek ortaya çıktı

Yapılan incelemede, Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için para çekildiği belirlendi.

Şarkıcı Demet Akalın'ın hesabından 4 Euro çekildiği ortaya çıktı.

Eşinden açıklama geldi

Konuyla ilgili eşi Okan Kurt'tan açıklama geldi.

Akalın'ın hesabından 4 Euro para çekildiğini ve bunun kızları Hira'nın oyun için kullandığını aktaran Okan Kurt, "Ortada dolandırılma yok" dedi. Kurt, "Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş. Dolandırıldığını düşünmüş" ifadelerini kullandı.