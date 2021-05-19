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Gündem Demek ki her şey iyileşme emareleri gösterene kadarmış! Seküler Mehmet Ali Erbil'den kadınlara iğrenç sözler
Gündem

Demek ki her şey iyileşme emareleri gösterene kadarmış! Seküler Mehmet Ali Erbil'den kadınlara iğrenç sözler

Geçirdiği hastalık sonrası uzun süre hastanede yatan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamamalarla geçmişte yaptığı iğrenç şeylerden pişmanlık duyduğunu söyleyip Allah’a yaklaştığını ifade eden seküler mahallenin sakinlerinden Mehmet Ali Erbil, iyileşme emareleri gösterir göstermez eski haline döndü. Geçen hafta pişmanlık açıklaması yapan Erbil, şimdi de ‘Evlenmeyi düşünüyor musunuz’ sorusuna iğrenç bir cevap vererek kadınları aşağıladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 13:20:00 - 2021-05-19 13:24:43
Demek ki her şey iyileşme emareleri gösterene kadarmış! Seküler Mehmet Ali Erbil'den kadınlara iğrenç sözler

 yeniakit.com.tr 

Batı’dan devşirme laikçi sevküler hayatı dibine kadar yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda “Yaşadıklarım maneviyatımı derinden etkiledi. Hastalıkla birlikte Allah’a bağlandım, inancım kuvvetlendi. Yaşadığım her şeyi kader olarak görüyorum. Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum.  Yoğun bakımdayken damadım başımda dua ediyordu. Ben de bilmediğim duaları tekrar ediyordum. Yaşadığım bu hastalık süreciyle tekrar Allah'a bağlandım. Hastalık öncesi bağım zayıftı. Şimdi inancım çok kuvvetlendi. Yaşadığım her şey kader. Kimin aklına gelirdi benim gibi hareketli bir adamın bu duruma düşeceği. İnançlı şekilde dik durup bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Sık sık türbeleri ziyarete gidiyorum. Dua ediyorum gittiğim türbelerde.” diyerek pişmanlık duyduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, ‘Huylu huyundan vazgeçmiyor’ dediren ifadeler kullandı.

Kadınları aşağıladı

Hastalık sürecinde bilmediği duaları okuduğunu söyleyerek Allah’tan yardım dilediğini belirten Mehmet Ali Erbil, iyileşme emareleri gösterir göstermez iğrenç açıklamalarına devam etti. Erbil, dün Tarabya'da kendisine yöneltilen "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" cevabını vererek iğrenç sözler sarf etti. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda geçmişte imza attığı tüm iğrençliklerden pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil’in kadınları aşağılayan sözleri, seküler mahallenin zor durumda kaldığı zamanlarda ancak Allah’ı ve dini hatırladığı yorumlarına neden oldu.

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Mehmet Ali Erbil’in kadınları bir eşya gibi gören zihniyetine karşı sözde kadın hakları savunuculuğu yapan derneklerin takınacağı tutum merak konusu oldu.

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Yorumlar

RECEP

Bu ve bunun gibileri türk gençliğini pislikleriyle iğrenlikleriyle sanat adı altında hertürlü pisliği beyinlerine işlediler  
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Türbeci

Türbeden, evliyalardan isteme ALLAHa yalvar.
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