DEM'den terör sempatizanlarına özel kontenjan!
'Personel fazlası' bahanesiyle 160 işçiyi haksız yere kapı dışarı eden DEM Parti'nin yönetimindeki Diyarbakır Bağlar Belediyesi, 65 kişilik adrese teslim iş ilanı verdi.
Türk bayrağına saygısızlık, terörist heykeli ve son olarak sağlık çalışanlarına zift temizletmesiyle gündeme gelen DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin İŞKUR'a verdiği ilan dikkat çekti. Bağlar Belediyesi, 3,5 ayda 160 personelin görevine son verdi, 'Personel fazlası var, bütçe kısıtlı' bahanesine sarıldı.
1 günlük hülle ilanı
Bağlar Belediyesi önceki gün İŞKUR'a verdiği ilanla 65 işçi aradığını duyurdu. Temizlik ve beden işçisi alımı ilanının başvuru süresi dikkat çekti. 23 Temmuz 2024'te verilen ilanın son başvuru tarihi de aynı gündü.
Ertesi gün ise başvuru yapanların arasından mülakatla 65 işçinin işe alınacağı duyuruldu. Bu durum işe alınacak kişilerin önceden belirlendiği iddialarını gündeme getirdi.
Leyla Ayaz'dan terör sempatizanlığı
Bağlar Belediyesi'nin Eşbaşkanı Leyla Ayaz'ın daha önce de skandal paylaşımları ortaya çıkmıştı. Ayaz'ın sosyal medyada terör örgütü PKK'ya övgüler dizdiği, teröristlerin resimlerini paylaştığı ve Türk askerine, güvenlik güçlerine hakaret ettiği görüldü.
Kaynak: Akşam Gazetesi
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